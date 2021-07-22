Pürmüz Nedir, Nerelerde Kullanılır? Pürmüz Nerede Satılır?

Son dönemlerde pasta şefleri, ev hanımları tarafından yaygın olarak kullanılan pürmüz bir mutfak eşyasıdır. Pratik olması sebebiyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Pürmüz Nedir?

Pürmüz mutfakların olmazsa olmazı bir çakmak çeşidi olmaktadır. Çakmak gazlı pürmüz ve ufak ince uçlu kalem pürmüz olmak üzere iki farklı çeşidi bulunmaktadır. Pürmüzün en kısa tanımı ise alev tabancası olmaktadır. İnşaat ve tamir alanlarında kullanılan pürmüz metalleri lehimlemek için de tercih edilmektedir.

Son yıllarda tek boyutlu kullanım alanından çıkarak mutfağa girmiş olan pürmüz alevleme ve tütsüleme işlemleri için de gündeme gelen bir pratik araçtır. Kullanılan yakıt tipine göre farklı türleri de bulunmaktadır. Metal uçlu olan pürmüzlere ise şaloma adı verilmektedir. Kullanılan mutfaklara göre uyumlu olan pürmüzler sanayi ve ev tipi mutfaklarda kullanılması için üretilmiştir.

Pürmüz Nerelerde Kullanılır?

Günümüzde pürmüz farklı pek çok alanda tercih edilmektedir. Pürmüzün kullanım alanları şunlardır:

- Günümüzde şefler pürmüzü sıklıkla kullanmaktadır. Etlerin tütsülenmesinde, sütlaç tatlısının üstünün yakılmasında pürmüz tercih edilmektedir.

- Cream blue tatlısı günümüzde çok sık tercih edilen bir tatlıdır. Bu tatlının yapılmasında da pürmüz kullanılmaktadır.

- Şekerli pasta ve tatlıların üzerine karamelize görüntüsünün verilmesi için pürmüz kullanılmaktadır.

- Mutfakta etleri tütsülemek için pürmüz kullanılmaktadır.

- Sanayi alanlarında kullanılmaktadır.

Pürmüz Nerede Satılır?

Pürmüz daha çok sanayi alanında kullanılsa da son yıllarda mutfakta tercih edilmektedir. Pratik bir araç olan pürmüzün nerede satıldığı vatandaşların en merak ettiği konular arasında yer almaktadır.

Pürmüz genellikle yapı marketlerinde bulunmaktadır. Bu nedenle yapı marketlerinden pürmüz alarak farklı tarifleri daha çekici kılmak mümkündür. Bunlar dışında ev tipi pürmüz ve sanayi tipi pürmüzleri mutfak araç ve gereç satan mağazalardan bulabilmek mümkündür.

Bunlar dışında çevresinde pürmüz satan yerler olmayan kişiler internetten de pürmüz siparişi verebilmeleri mümkündür. Kullanımı kolay olan pürmüzün ilk olarak emniyet kilidinin kaldırılması gerekir. Emniyet kilidi açılan pürmüzü kullanabilmek için çakmak yakar gibi tuşa basılması gerekir. Emniyet kilidi açılan ve tuşuna basılan pürmüz kullanıma hazır olacaktır.