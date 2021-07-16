Pürmüz nedir, nasıl çalışır? Pürmüz nerelerde ve nasıl kullanılır?

Pürmüz makinesini ya da aracını belirli bir meslek dalında olan kişiler genelde kullanmaktadır. Fakat günümüz ev kadınları da izledikleri yemek programlarında ya da kendi mutfaklarında pürmüz aracına sıklıkla rastlamaktadır.

Pürmüz Nedir?

Pürmüz kaynak makinesi de denilen genelde metal işleme olacak şekilde çeşitli uygulamalarda alev, ısı, ateş püskürtmek amacıyla kullanılan yakıt yakma aletine verilen isimdir.

Günümüzde modern olan pürmüz aletleri genelde gaz yakıtlı çalışmaktadır. Oysaki geçmişte bu alev püskürtücü alet lambaya bağlı olarak yeniden doldurulabilir şekilde sıvı yakıt olarak kullanılmaktaydı.

Pürmüz aslında bildiğimiz bir çakmak niteliğindedir. Fakat çakmak aletinden daha fazla ısı yaymakta ve boyut olarak da daha büyük gözükmektedir. Pürmüz aletine alev tabancası alev çakmağı gibi tanımlamalar da yapılmaktadır.

Pürmüz Nasıl Çalışır?

Pürmüz bir çakmağın çalışma mantığıyla çalışır. Bazı pürmüz aletlerinde emniyet kilidi yer alır. Pürmüzün çalışması için ilk olarak bu kilit kaldırılır.

Pürmüz ateş yaydığı için ucu gerekli olan güvenli bir yere çevrilir ve çalıştırma düğmesine basılır. Bu düğmeye basıldığı andan itibaren pürmüz aletinden alev çıkmaya başlar. Bu yüzden de alet yüz ve saçtan uzak tutulmalıdır.

Pürmüz aracını ilk kez kullanacaklar mutlaka bu aleti aldıktan sonra kullanım talimatından yardım almalıdır. Bu araç kullanılacak olan alan ya da maddeden yaklaşık olarak 10 cm uzakta tutularak kullanılır.

Pürmüz Nerelerde Ve Nasıl Kullanılır?

Pürmüz çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. İnşaat, sanayi ve tamir sektörlerinde metalleri lehimlemek amacıyla pürmüz aleti tercih edilmektedir.

Günümüzde ise pürmüz aletinin kullanımı geliştirilmiş, alet biraz daha küçültülmüş, modern hale getirilmiş ve profesyonel mutfağın içine girmiştir.

Mutfakta gıdaların üzeri alev, tütsü gibi ihtiyaçlara gereksinim duyarsa pürmüz aleti kullanılır. Yakıt tipine göre farklı tarzlarda pürmüz kullanılabilmektedir.

Piyasada benzin, doğal gaz ve bütan gazlı pürmüz aletleri yer almaktadır. Mutfakta ise genelde çakmak tarzında olan bütan gazlı pürmüz tercih edilmektedir.

Metal ve ince uçlu olan pürmüz aletleri ise şaloma ismini almaktadır. Sanayi ve ev tipi mutfaklar için üretilmiş pürmüz aletleri kullanılacak mutfağa uyumluluk göstermektedir.

Oldukça geniş çeşitliliğe sahip pürmüz tarzları mutfak şefleri tarafından seçenekler değerlendirilerek gıdaların üzerinde gerekli olduğunda kullanılmaktadır.

Mutfakta pürmüz kullanımına örnek vermek gerekirse etleri tütsülemek, sütlacı yakmak, cream brule tatlısını hazırlamak gibi besin ögeleri verilebilir. Buradan da anlayacağımız gibi pürmüz aleti daha çok mutfağın pastacılık kategorisinde kullanılır.

Şekerli pastalar ve tartlar gibi çeşitli tatlılara karamalize görüntüsü vermek amacıyla kullanılmaktadır.

Pürmüz fiyatları ise aracın boyutuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin küçük boy bir mutfak pürmüzü 20 TL ile 40 TL arasında değişmektedir. Mutfakta tatlılar üzerinde kullanılacak pürmüz için en küçük boy pürmüz ideal olarak görülmektedir.

Mutfakta bu şekilde kullanılan pürmüz aleti sanayi ve inşaatta da çeşitli işlerde kullanılmaktadır.

Örneğin sanayide metalleri lehimlemek oldukça zor bir iştir. Pürmüz yaymış olduğu alev sayesinde kaynak malzemesi görevi görmekte ve metal olan ürünleri kolayca lehimli hale dönüştürmektedir.

Dolayısıyla pürmüz sanayi ve inşaat sektöründe kaynak kullanım, topraklama gibi kategorilerde kendini göstermektedir.