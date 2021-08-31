Puma Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Puma Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi
Teknolojiyle birlikte üretilen ürünlerin çeşidi artarken kalitesi de artış göstermektedir. Alışverişlerinde kaliteli ürün almak isteyen insanlar eskiden beri var olan ve insanlar tarafından kullanılan markaların ürünlerini almaya özen gösterirler. Birçok insanın kullanmaya devam ettiği ürünler genellikle kalite algısının yüksek olduğu ürünler olarak ifade edilmektedir. Markalar, tercih edilebilirliklerini düşürmemek için tüketiciye isteği doğrultusunda ürün sunabilmek için çalışmalarını yürütmektedir. Puma markası da bu bağlamda ele alınması gereken markalardan biri olmaktadır. Peki, Puma hangi ülkenin markası ve nerde üretiliyor? Puma ne zaman kuruldu, sahibi kimdir ve kısaca tarihçesi nedir? İşte, Puma markası hakkında merak edilen detaylar.
Puma, spor giyim alanında insanların tercih ettiği bir marka olarak bilinmektedir.
Puma Hangi Ülkenin Markası?
Puma adı verilen marka, Almanya'ya ait bir spor malzemeleri satışını yapan firmadır.
Puma Nerede Üretiliyor?
Puma firması üretimlerini başta Almanya olmak üzere Dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirmektedir.
Puma Ne Zaman Kuruldu?
Puma spor giyim şirketi, 1924 yılında kurulmuştur.
Puma'nın Sahibi Kim?
Puma markasının sahibi, Rudolf Dassler olarak bilinmektedir.
Puma'nın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi
Puma, Adidas giyim markasının sahibi Adolf Dassler'in abisi olan Rudolf Dassler tarafından kurulmuştur. Dünyanın en büyük spor giyim markalarından biri olarak çalışmalarına devam etmektedir. Puma birçok takıma forma üretmektedir. Formula, Scuderia, Ferrari, Mercedes ve Renault gibi pek çok büyük firmalara giysi üretimi yapmaya devam etmektedir.