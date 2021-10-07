Puhu Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nerede Yaşar? Puhu Kuşu Özellikleri

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Puhu Kuşu, baykuş ailesine mensup olmaktadır. Ormanlık olan çeşitli alanlarda ve dik yamaçlar üzerinde yoğun bir şekilde ortaya çıkmaktadırlar.

Puhu Kuşu Nedir?

Puhu kuşu önemli kuş türlerinden bir tanesidir. Puhu kuşu; turuncu ya da altın sarısı olan parlak ve sert bakışlı gözlere, büyük kanat açıklığına, çizgili siyah ya da kahverengi sırtlara ve aynı zamanda da iri bir yapıya sahip olmaktadırlar. Bu özellikleri puhu kuşunu diğer kuşlardan ayırt etmektedir.

Puhu Kuşu Nerede Yaşar?

Puhu kuşlarının çenelerinden göğüsün üst kısmına kadar beyaz renkli olan tüyleri bulunmaktadır. Yerleşik bir yaşama sahip olan puhu kuşuna; Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya kıtalarında rastlamak mümkündür. Doğada en fazla yirmi yıl boyunca yaşayabilen puhu kuşlarının, doğada bilinmekte olan herhangi bir düşmanı bulunmamaktadır.

Puhu Kuşunun Özellikleri Nelerdir?

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Puhu kuşları 70 cm uzunluğunda olmaktadır. Uzun kulak püskülleri ve turuncu renkli olan kocaman gözleri bulunmaktadır. Aynı zamanda sabahları bir güvercinden, akşamları ise bir insandan 2 ya da 3 kat çok daha iyi görmektedirler. Görüş açıları 110° bulunmasına karşın kafalarını 270° sağa doğru, sola doğru ve 180° olarak tam geriye doğru çevirmektedirler. Erkeğinden çok daha iri olan dişi puhu kuşunun kanat açıklığı iki metreyi bulmaktadır. Bunun dışında dişiye ve yavrularına yemeği erkek kuş getirmektedir.

Dişi puhu kuşu da bu sayede kuvvetlenerek yavrularını çok daha iyi koruyabilmektedir. Çok büyük ve kuvvetli bir kuş olan puhu kuşu boyut olarak kıyaslandığında kaya kartalından biraz daha küçük olmaktadır. Peçeli baykuş türü 500 gram olarak tartılırken puhu kuşunun erişkin olan dişileri 4 kilogramdan fazla tartılabilmektedirler. Erkek kuş ile dişi kuşun arasında bulunan fark, erkeğin kulak tutamlarının, dişi puhu kuşunun kulak tutamlarından çok daha dik ve bükülür olmasıdır.

Puhu Kuşunun Davranışları Nasıldır?

Puhu kuşları genel olarak küçük memeliler ile beslenmektedirler fakat küçük olan geyik yavrusu gibi çok daha iri nitelikteki hayvanları da avlayabildikleri bilinmektedir. Puhu kuşunun direkt ve kuvvetli bir uçuşu mevcuttur. Gececi bir kuş türüdür ve dağlarda bulunmaktadırlar. Bazı baykuş türlerinde olduğu gibi göçebe değildirler. Ancak şayet avları azalır ise yuvalarını değil de avlarını değiştirmektedirler. Genel olarak uçurumlar, kayalık alanlar ile ormanlar veya uçurum çıkıntılarında yuva yapmaktadırlar.

Puhu kuşu eşi ile beraber yaşamaktadır. Puhu kuşlarının aralarında ise tam bir dayanışma hali mevcuttur. Kuluçka süresi boyunca erkek kuş, dişi kuşu beslemektedir. Yavruların büyüyerek yuvayı terk etmeleri durumunda, yavrular kendilerine eş bularak yeni bir yuva kurmaktadırlar. Genelde göç etmemektedirler ve bulundukları yerde yaşamaktadırlar. Puhu kuşları yuvalarını kaya yarıklarına, yamaçlara ve uçurumlara kurmayı tercih etmektedirler. Örnek olarak verilirse; Avrasya Puhuları Avrupa'da iki metre, Orta Asya'da ve Himalayalar'daysa 4 bin 500 metrelik olan yüksek alanlara yerleşmektedirler. Terk edilmiş yuvaları da kullanabildikleri gözlenmiştir.

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Puhu Kuşları Nasıl Beslenir?

Puhu kuşlarının temel besin kaynağı memeliler olup balık, yılan, kurbağa, kertenkele ve kuşları da avlamaktadırlar. Gece kuşu olan puhu kuşu, en fazla şafakta ve alaca karanlıkta aktif olmaktadırlar. Puhu kuşları gün boyunca tek ya da çift olarak kayalarda veya ağaçlarda tünemektedirler. Gece görüşleri artmaktadır. Sessiz bir şekilde uçuş yapmaktadırlar.