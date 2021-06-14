Puduhepa ve kız kardeşleri 3 milyon çocuğa ulaştı

Puduhepa ve Kız Kardeşleri projesi ülkemizdeki kız çocuklarının kendilerine güvenen bireyler olarak büyümelerine destek olmak ve bunu yaparken Anadolu’dan çıkan kadınların başarı hikayeleriyle onlara yol göstermek ve güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen bir proje. Anadolu’nun kahramanı kadınların başarı hikayeleri yeni yetişen çocuklara ilham olsun diye, bez bebekler, hikaye kitapları ve anne babalarla eğitmenlere yardımcı olacak gelişim setleri hazırlanıyor. Projenin geliri de TOÇEV aracılığıyla yine kızların eğitimine destek olarak geri dönüyor. Bez bebekleri biçen, diken, dolduran, işleyen kadınlara, evlerinde istihdam sağlayan projenin büyümesi, herkesin ekonomiye katkıda bulunmasına aracı oluyor.

TEK DERDİMİZ EĞİTİM

“Bütün ve tek amacımız eğitim” diyen Renan Tan Tavukçuoğlu, projenin amacının müfredatta olmayan konuları çocuklara göstererek hayat boyu ihtiyaçları olacak yaşam becerilerini çocuklara kazandırmak olduğunu söyledi. Çatışma çözme becerisi, dil rekabet, dirayetli, olumlu olmak, kendine yetebilmek, işbirliğine uyumlu olmak, liderlik, ekip çalışmasına yatkınlık, altı dolu bir özgüven ve doğaya, çevremize duyarlı olmak gibi birçok yaşam becerisini projenin odağında tutuluyor. Tavukçuoğlu, “Yaşam becerilerinin çocukluktan kazanılması gerektiğinin farkındayız. Ancak içinde bulunduğumuz düzende birçok öğrenci kendini ifade edemiyor, kendini tanıyamıyor ve özgüven sahibi olamıyor. Dolayısıyla yetişkinlikte bile kendimizi tanıyabilmek için birçok çaba harcadığımız bir dönemde sistemin böyle olması doğru olduğu anlamına gelmiyor. Biz de bunu çocukluk döneminde yapmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri arasında yer alan eğitim kalitesi, demokrasi edinilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışıyoruz okullarda ve bunu çocuklara yatırım yaparak başaracağımıza inanıyoruz. Çünkü eğer büyükler yapabiliyor olsaydı zaten yaparlardı. Çocuklardan bu değişimi başlatmamızın nedeni onların gelişime açık olmaları ve gelişim aşamasında doğru değer yargıları ve yaşam becerileriyle büyümelerine katkı sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

BEBEKLER SADECE ARAÇ

Projenin hedef kitlesi 6-10 yaş arasındaki kız çocukları. Ergenliğe ulaşmamış çocuklara doğru değerler ve yaşam becerilerinin daha kolay ulaştırılabileceği düşüncesiyle yola çıktıklarını ifaden Tavukçuoğlu, kız çocuklarını özellikle tercih etme nedenlerini şöyle anlattı: “Eşitlikten bahsedebilmemiz için ezilen tarafı görmemizi gerekiyor. Kız çocuklarını tercih ettiğimiz için de aracı olarak bez bebekleri kullandık. Puduhepa ve kız çocukları projesi zaten bir bebek ya da oyuncak projesi olarak doğmadı. Amaç toplumsal dönüşüm için eğitimdi. Bu eğitimi destekleyecek araçlar ürettik biz. Bu araçları bu topraklarda yaşamış, çok güçlü kadınlardan seçtik. Bu yüzden toplumda iz bırakmış kadınların hikayeleri olsun istedik bu bez bebekler. Gerçek kadın karakterler yaptık. Kız çocuklarının oynadıkları bebeklerle kurdukları hayallerde yakışıklı biriyle evlenmek yer alıyor mesela. Bu gerçek olmayınca üzülüyorlar. Bu yanlış bizce. O yüzden çocuklar için dirayetlilik, düştüğü zaman kalkabilme, esneklik, hedeflerini doğru koyabilme, kaynaklarını tanımak gibi beceriler de çok önemli. Mutlu ya da başarılı olamamak için hiçbir sebep yok. Sadece bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da çocuklara öğretebilmemiz gerekiyor. Bizim bebeklerimiz de bunu yapıyor.”

120 KIZ ÇOCUĞU OKUTULDU

Puduhepa, tarihteki ilk barış anlaşması, Mısırlılar ve Hititliler arasında yapılan Kadeş Antlaşması’nda Mısır firavunu ve Hitit kralının mühürlerinin yanında mühürü bulunan Hitit Kraliçesi. Projenin ilk bebeği Puduhepa’yı 2019 yılında NASA’da çalışan ilk Türk bilim kadını Dilhan Ege Eryurt ve 2020 yılında ise sanata ve kız çocuklarına olan katkısıyla Gülriz Sururi bebekler takip etti. Bu yıl doğayı simgeleyen Asuman Baytop’un da aralarına katıldı. Bez bebeklerin tümü el yapımı olarak Türkiye’nin dört bir yanından ev kadınları tarafından üretiliyor. Üretime katkı sağlayan ev kadınlarına istihdam sağlanırken, projenin masraflar ve vergiler sonrasında elde kalan tüm geliri ise kız çocuklarının eğitimine destek olması için Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) aktarılıyor. Şu ana kadar proje sayesinde 120 kız çocuğunun eğitim masrafları karşılandı, Türkiye’nin 5 farklı şehrinde 50’den fazla kadına istihdam sağlanıyor. Belirli okullara, dezavantajlı bölgelere ve hastanedeki çocuklara setlerine gönderim yapılıyor.

Tavukçuoğlu, “Pandemi döneminde aynı hedefle çıkarak TOÇEV ile yaptığımız etkinlikler, eğitim videoları, sosyal medya aktiviteleri ve dört yıllık süreçteki satışlar, okul etkinleri ve diğer tüm çalışmalarla 3 milyon çocuğa ulaştık ve daha da çocuk çocuğa ulaşmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Derdimiz eğitim. Eğitim için elimizin taşın altına koyduk. Her yıl bir bebek çıkarıyoruz. Önümüzdeki yılın konusu spor olacak. Ancak 2023 Cumhuriyetin 100’üncü yılı için bir Cumhuriyet’te iz bırakmış bir kadın figürün bebeğini planlıyoruz” dedi.