Puanlar düştü üniversite şansı arttı

26-27 Haziran’da 3 oturumda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 416 bin 974 aday girdi. Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 627 bin 145 aday ve son oturum Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 104 bin 917 aday katıldı.

TYT’de 2, AYT’de sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türünde 1’er aday ve Dil’de 5 kişi tam puan aldı.

TYT’ye katılan adayların yüzde 68’i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti. Sınava katılanların yüzde 32’si ise 150 puanın altında kaldı. Barajı geçemeyen bu adaylar üniversiteye yerleşemeyecek.

SIFIR ÇEKTİLER

Sınava girip testi çözdüğü halde puan almayan adayların sayısı da yüksek. TYT’de 23 bin 682 kişi hiç puan alamadı. AYT’de ise Sayısal puan türünde 716 bin 638, Sözel’de 688 bin 854, Eşit Ağırlık puan türünde 403 bin 940, YDT’de ise 17 bin 113 öğrenci sıfır çekti.

TERCİHLER 5 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Salim Ünsal (Eğitim Uzmanı): Zor bir sınavdı. Bu zorluğun sıralamalara yansıyacağını bekliyorduk. Ancak beklediğimizin çok daha ötesinde bir tablo ile karşılaştık. Barajı geçen öğrenci açısından pozitif olduğunu söyleyebiliriz.

Normal TYT puan türünde geçen sene 1 milyon 745 bin aday tercih barajını geçmişken bu yıl 1 milyon 760 bin aday geçti. Ancak sınava giren öğrenci sayısının bu yıl 167 bin daha fazla olduğu göz ardı edilmemeli. Bu durumda TYT’de barajı geçen aday sayısında 118 bin azalma oldu diyebiliriz.

Sayısal puanda ise geçen yıl 693 bin 440 kişi tercih barajını geçmişti. Hem sınavın zor olması hem de barajın yeniden 180 puana çıkmasıyla birlikte bu rakam 390 bine geriledi. Geçen seneye göre 303 bin aday tercih yapamayacak.

Sözel puanda ise 823 bin 330 olan aday sayısı bu sene 563 bin 808 geriledi. Bu alanda tercih yapacak kişi sayısı 259 bin 522 azalmış oldu.

En büyük fark eşit ağırlık puan türünde görünüyor. Geçen yıl 999 bin 313 aday tercih barajını aşarken, bu yıl 411 bin 635 aday eksildi.

Dil puan türünde de geçen yıl 78 bin 976 olan baraj geçme sayısı 70 bin 842’ye geriledi. 8 bin 124 aday da bu alanda eksildi.

PUAN DEĞER KAZANDI

Geçen yıla oranla 350-400 bin daha az adayın barajı geçtiğini ve bunun da üniversitelerin doluluk oranına yansıyacağını görüyoruz. Vakıf üniversitelerinin doluluk oranları yüzde 65’lere düşebilir.

Barajı geçen öğrenci bakımından avantajlı bir durum var. Sıralamalar olması gereken yerden daha iyi bir sonuç getirdi. Eğer öğrencinin iyi netleri varsa daha iyi bir okulu tercih edebilecek. Sıralaması yükseldi, beklediğinden daha iyi bir yere geldi. “Akşam gümüşle yattı, sabah altınla kalktı” diyebiliriz.

KILAVUZA ODAKLANIN

Okulların taban puanlarında sıkışmalar görülecek.

Sınavın hangi yıla benzeyeceğine dair öngörüler vardı. Ancak sonuçlar açıklandıktan sonra sınavın neye benzediğinin bir anlamı kalmamıştır. Tercihler 2021’e göre yapılmalıdır. Bu yüzden tercih kılavuzu iyi incelenmeli.

ÜCRETLER DÜŞEBİLİR

Doluluk oranları bakımından vakıf üniversiteleri tehlikenin farkına varırsa burs koşullarını ve diğer olanaklarını esneterek öğrenci çekebilirler. Sınav bittiğinde vakıf üniversitesi tercih edebileceğini düşünen birçok aday şu an devlet üniversitesine girebilir durumda. Bu durum en çok Kıbrıs üniveristeleri sonra vakıf üniversitelerini etkiler. Bir de barajın yanı sıra sıralama şartı isteyen devlet üniversitelerinin inşaat, mühendislik, mimarlık gibi bölümlerinde kontenjan boşlukları 20 bini geçebilir.

SIRALAMA SÜRPRİZİ

Onur Soğuk (Eğitimci): Öğrenciler daha düşük netlerle daha iyi sıralama elde ettiler. Bizim beklediğimizden daha iyi sonuçlar ortaya çıktı. Örneğin geçen yıl eşit ağırlıkta 380 puan alan bir öğrenci 68 bininci olmuşken, bu yıl 17 bininci oldu. Sayısalda 470 alan öğrenci geçen yıl 37 bininci olabilirken bu yıl 5 bin 500’üncü oldu. Sınavın ardından düşük netler öğrencileri çok üzümüştü. Ancak sınavın zorluğundan kaynaklı olarak düşük netler iyi sıralamalar getirdi.