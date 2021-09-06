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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.09.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

'Puanını en çok artıran ikinci ülkeyiz'

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'Puanını en çok artıran ikinci ülkeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz” dedi.

Erdoğan’ın paylaşımı şöyle: OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz. Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim-öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz.

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