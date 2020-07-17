Puan yarışı bitti, yerleşme maratonu pazartesi başlıyor

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Temmuz Çarşamba saat 17.00’ye kadar sürecek. Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz’da başlayıp 29 Temmuz’da tamamlanacak.

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Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşının küçük olmasına bakılarak yerleştirme yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde tutulacak.

TERCİH SAYISI 5’TEN 10’A ÇIKTI

Kılavuzda dikkat çeken bir iyileştirme de merkezi sınav puanı ile okul tercihinde tercih edilebilecek okul sayısının 5’ten 10’a çıkartılması. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 5 okul tercihi velileri ve öğrencileri sıkıntıya sokuyordu. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul tercihinde bulunulabilecek.

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

ÖZELE KAYITTA TERCİH HAKKI YOK

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak,kayıtlarını iptal ettirirlerse kayıt yapılacak.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde “//www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

BAKAN SELÇUK: LİSELERİMİZE HOŞGELDİNİZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter’da yaptığı paylaşımda LGS puanlarının öğrencilerin değil, sınav anındaki bilgilerin puanı olduğunu söyledi. “Liselerimize şimdiden hoş geldiniz” diyen Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz.”