PTT'den Öğretmenler Günü için indirim kampanyası

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan kampanya ile kargo taşımacılığında tüm öğretmenlere indirim sağlandı. Kampanya kapsamında öğretmen kimlik kartını ibraz ederek gönderi oluşturacak tüm öğretmenlere, 30 Kasım'a kadar yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosunda yüzde 25 indirim uygulanacak.