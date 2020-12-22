Psikoterapist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Psikoterapist Olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Son yıllarda değeri bilinmeye başlanan psikoterapistler, kişilerin ruh sağlığını korumak ve çeşitli davranış bozukluklarının önlenmesine yardımcı olmakla görevli olan kişiler olarak bilinmektedir. İnsanlarda farklı nedenlerden dolayı görülen ruhsal bozukluklar için özel tanı koyan ve tedavi yöntemi uygulayan kişilerdir.

Psikoterapist Nedir?

Genel anlamda psikolog veya ruh sağlığı uzmanı olarak bilinen psikoterapistler, ruh sağlığında sorun olan ve davranışların düzelmesine yardımcı olmak için tedaviler geliştiren kişilere denmektedir. Ciddi bir olay yaşayan ve bu olay üzerine ruhsal açıdan çöküntüye girerek davranış bozukluğu sergileyen hastalara öncelikli olarak tanı koymakta ve kişilere özel tedavi yöntemleri uygulamaktadırlar. Bahsedilen konuların dışında kişilerde görülen beslenme bozuklukları, bağımlılık veya üzüntü, keder, aşırı öfke gibi sorunlar içinde tedaviler uygulayan kişilerdir.

Psikoterapist Ne İş Yapar?

Özel seanslar üzerinden tedavi edilmek üzere kendilerine başvuran hastaları tedavi öncesinde tanımak için farklı sorular soran psikoterapistler, bu bilgiler sonrasında özel tedavi planları oluşturarak hizmetlerine devam ederler. Kişilerin eski yaşamlarına sağlıklı ve ruhsal açıdan sorunsuz olarak devam edebilmesi için çalışma yürüten psikoterapistler, danışanları tüm dikkatle dinler ve onları en doğru şekilde topluma kazandırmak için çalışmalar yürütür.

Psikoterapist Nasıl Olunur?

Hayalindeki meslek psikoterapist olan ve bu yönde eğitim alarak ilerideki yıllarda psikoterapist olarak görev yapmak isteyen kişiler, farklı yollar üzerinden psikoterapist olarak hizmet vermeye başlayabilmektedir.

Öncelikle psikoterapist olmak için ilk olarak kişilerin psikolojik danışmanlık ve psikoloji alanında danışmanlık ve rehberlik bölümü olan üniversitelerde lisans eğitimi almış ve tamamlamış olması gerekiyor. Daha sonra adaylar kendilerini geliştirmek adına süpervizyon eğitimi alabilmektedir. Bu eğitimlerin ardından psikoterapist olmak için Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık Düzenlemeleri ve psikoterapi dernekleri üzerinden gerekli eğitimler için detaylı bilgi alabilirsiniz.

Psikoterapist Olma Şartları Nelerdir?

Psikoterapist olmak için ilgili üniversitelerin psikolojik danışmanlık, psikoloji ve rehberlik bölümlerinden 4 yıllık lisans eğitimlerini başarı ile tamamlamış olma şartı bulunmaktadır.

Psikoterapistin Görevleri Nelerdir?

İyi bir kariyer ve iş imkanına sahip olabilecek olan psikoterapistlerin genel anlamda görevleri şu şekilde sıralanmaktadır:

-Kişilere ilk seansta tanıma amaçlı özel sorular sormak ve onları pür dikkat dinleyerek tanımaya çalışmak.

- Tanışma aşamasının ardından alınan raporlar doğrultusunda özel tedavi planı hazırlamak.

- Kişileri duyguları ve ruhsal durumlarına göre en doğru şekilde bilgilendirmek ve bu bilgilerden yola çıkarak onlara neler yapabileceği konusunda yardımcı olmak.

- Uygulanacak olan tedavi ve terapiler sırasında kişilerin yaşayabilecek oldukları acı ve duygusal rahatsızlıkların en aza inmesi adına özel çalışmalar yapmak.

- Yapılacak terapiler için kişilerin isteklerine yanıt vermek ve onları rahatsız etmeyecek yöntemler uygulamaya özen göstermek.

- Terapi aşamasında kişilerden aldığı bilgileri hasta mahremiyeti açısından diğer kişiler ile paylaşmamak.

Psikoterapist Maaşları Ne Kadar?

En düşük psikoterapist maaşı yaklaşık 2.700 TL olarak görülürken, ortalama psikoterapist maaşı 4.100 TL, en yüksek psikoterapist maaşı ise yaklaşık 9.250 TL olarak görülmektedir. Bunların yanı sıra psikoterapistler, özel seanslar için ücret almakta ve bir kişiden ortalama 30 seans üzerine kazanç sağlayabilmektedir.

Psikoterapist İçin İş İmkanları Nelerdir?

Psikoterapistlerin iş imkânı bulabilecek oldukları yerlerin başında sosyal hizmetler departmanı ve hapishaneler gelmektedir. Bunların yanı sıra hastanelerde, çocuk evlerinde ve özel eğitim veren okullarda kolay şekilde iş imkânı bulunabilmektedir.