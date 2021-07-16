Psikomotor nedir ve özellikleri nelerdir? Psikomotor gelişim, öğrenme, davranış ve beceri hakkında bilgiler

Psikomotor yetenek, bilinçli bilişsel işleme ile ilgili fiziksel hareketi içeren çok çeşitli eylemleri ifade eder.

Psikomotor Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Psikomotor beceriler, öncelikle bireyleri çevreleri hakkında bilgi edinmeye yönlendiren hareket görevleridir. Kişiler öğrendikçe üç aşamadan geçerler. Bilişsel aşama ilkidir ve garip hareketlerle karakterize edilir. Çağrışım aşamasında, hareketler bireyler için daha otomatiktir ancak henüz kalıcı değildir. Uygulama yoluyla iyileştirme, otonomik aşamada gerçekleşir.

Bu aşamalar en yaygın olarak çocuklar psikomotor beceriler kazandıkları için ilişkilendirilir. Bununla birlikte endüstriyel-örgütsel psikoloji, işletmeler ve organizasyonlardaki insanların yeni şeyleri nasıl yapacaklarını nasıl öğrendikleriyle ilgili bu becerilerle de ilgilenir. Psikomotor özellikler;

Öğrenme hedeflerini sınıflandıran hiyerarşik modellerin Taksonomisi, yedi temel becerinin psikomotor alanın bir parçası olduğunu gösterir. En basitinden en karmaşığa doğru sıralanmıştır, bunlar algı veya farkındalık, harekete geçmeye hazır olma, yönlendirilmiş tepki, temel yeterlilik, karmaşık açık tepki, uyum ve oluşumdur. Tüm beceriler, bir miktar fiziksel hareket ve koordinasyon kullanır ve pratik gerektirir. İlerleme, hız, mesafe, kesinlik veya uygulama teknikleri ile ölçülür.

Algı, sobanın sıcak olduğunu öğrenmek gibi sözel olmayan ipuçlarını içerir. Harekete geçmeye hazır olma, motivasyonu ve kişinin kendi yeteneklerini ve sınırlarını tanımasını içerir. Güdümlü yanıt, basitçe yönergeleri takip etme ve bunlara göre hareket etme yeteneği anlamına gelir. Araba veya bilgisayar kullanıyorsanız, bu beceride uzmansınız. Karmaşık açık tepki, bireyin müzik aleti çalmak veya spor yapmak gibi bir konuda uzman olduğu anlamına gelir. Adaptasyon, beklenmedik durumlara benzersiz yanıtlar üreterek uzmanlığı bir sonraki seviyeye taşır. Köken, son derece gelişmiş becerilere dayalı yeni kalıplar bulmayı içerir.

Psikomotor Gelişim, Öğrenme, Davranış ve Becerileri

Çocukların büyümesini izlediyseniz, doğduklarında başlarını zorlukla dik tutamamaktan, emeklemeye, yürümeye ve sonunda tam işlevli yetişkinlere dönüşmeye geçerler. Büyüme, boy ve kilodaki artışı ve çocukların büyüdükçe geliştirdikleri becerilerin gelişimini ifade eder. Psikomotor beceriler bebeklik döneminden itibaren başlamaktadır.

Örneğin; bebeğin yanağına veya ağız kenarına dokunulduğunda, bebek başını çevirir, ağzını açar ve emmeye başlar. Bu refleks bebeğin beslenmesine yardımcı olur ve yaklaşık 3-4 aylıkken kaybolur. Ancak 12 aya kadar devam edebilir. Bebeğin ağzının çatısına dokunulduğunda emmeye başlar. Bu, bebeğin beslenmesine yardımcı olur ve bebeklik boyunca mevcuttur. Bebeğin boynu bir tarafa hareket ettirildiğinde, o taraftaki kol ve bacak uzayacak ve karşı taraftaki kol ve bacak esneyecektir.

Kısaca Psikomotor becerileri ve gelişimi heniz bebekken başlamaktadır. Bebeğinizin psikomotor becerilerini artırmaya yardımcı olabilirsiniz. En başta düşünceyi gerçekleştirme yeteneği ile koordine etme yeteneği kazandırabilirsiniz. Bunun için;

El-göz koordinasyonu, ister parçaları bir araya getirirken, ister blokları veya kutuları yığarken, nesneleri manipüle etme yeteneğidir. Başka bir kutunun üzerine veya içine bir şey koymayı içeren bu aktivite, bebeğinizin gelişimini başlatmak için mükemmel bir yoldur.

Resimli kartlar kullanarak çocuklar çevrelerini tanımaya başlayabilir ve dillerini de güçlendirebilirler.

Sınıflandırma benzerliklerle başlar, aidiyet ve dahil etme dahil olmak üzere bağlantılar bu şekilde kurulur.

Çocuklarınıza gösterdiğiniz şekil ve renk yelpazesi, onları çevreleyen dünyayla ilgili hassas gelişimleri için çok önemlidir. Onlara fotoğraf, renk ve resimli kartlar gösterin ve her birini açıklayabilirsiniz.