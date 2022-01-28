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Psikoloji nasıl yazılır? Psikoloji kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Psikoloji nasıl yazılır Psikoloji kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Bazı kelimeler Türkçede iki sessiz harf bir araya gelerek yazılmaktadır. Bazı kelimelerde ise araya sesli harf girmektedir. Bu tür durumlarda birçok kelime Türkiye'de karıştırılmakta ve hatalı yazılmaktadır. Peki, psikoloji nasıl yazılır? Psikoloji kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı konusunda merak edilen bilgileri derledik.

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Yabancı kökenli olan Türkçede birçok farklı sözcük bulunmaktadır. Bu sözcükler günlük yaşamda yerleşik olarak Türkçede artık yaygın biçimde değerlendirilmektedir. Ancak çoğu zaman hem yazılış hem de okunuşu üzerinden hatalı şekilde ele alınmaktadır. Bunlar içerisinde psikoloji kelimesi için de nasıl yazılacağına dair internet üzerinden araştırma yapılmaktadır.

 Psikoloji Nasıl Yazılır?

 Bu kelimenin doğru şekilde ele alınışı ve yazılışı, ‘Psikoloji’ biçiminde olduğunu söylemek gerekmektedir. Özellikle Görüldüğü üzere ilk iki harf sessiz olarak yan yana yazılmaktadır. Yani araya herhangi bir sesli harf girmemektedir. Eğer girerse bu şekilde o zaman yanlış yazılmış olmaktadır.

 Psikoloji Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Yazım hatası en çok gerçekleştirilen kelimeler içerisinde psikoloji sözlüğü yer almaktadır. Böyle durumlarda mutlaka TDK üzerinden kelimenin doğru şeklinde yazılışı öğrenilir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman sözcüğün doğru şekilde yazılışı, ‘Psikoloji’ olarak ifade edilmektedir. Aynı şekilde okunuşu üzerinden de bu şekilde devam edilmelidir. Genelde bu kelime üzerinden yapılan hata, ‘Pisikoloji’ şeklinde gerçekleşmektedir. Yani baştaki iki sessiz harf arasına sesli harf eklenir. Bu yapılmadan doğru şekilde yazılışı ile beraber amaca uygun olarak kullanılabilir.

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