Psikoloji Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Psikolog olarak çalışmak isteyen psikoloji mezunlarının daha fazla çalışmaya devam etmeleri gerekecektir. Bununla birlikte, başka birçok kariyer seçeneğine de sahipler.

Psikoloji Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Psikoloji öğrencileri çok yönlüdür. Meraklı ve analitik olma eğilimindedirler ve hem 'büyük resim' sorunlarını hem de ince ayrıntıları ele almaktan mutlular. Tipik olarak iyi sosyal becerilere sahiptirler ve başkalarıyla rahatlıkla ilgilenirler.

Psikoloji derecenizi tamamladıktan sonra klinik psikolog olmak istiyorsanız, daha fazla çalışma yapmanız gerekecektir. Psikoloji mezunları için diğer popüler yollar, polis gücüne katılmak gibi öğretmenlik ve kamu sektörü kariyerlerini içerir.

Psikoloji hakkında pek çok kafa karışıklığı var. Ne yazık ki, psikoloji ile ilgili bu tür yanlış anlamalar , popüler medyadaki psikologların basmakalıp tasvirlerinin yanı sıra psikoloji diplomasına sahip olanların çeşitli kariyer yolları sayesinde popülerliği arttı.

Psikoloji Nedir?

Psikoloji gerçekten çok yeni bir bilimdir ve çoğu ilerleme yaklaşık son 150 yılda gerçekleşir. Bir davranışı veya bilişi tanımlamak, psikolojinin ilk amacıdır. Bu, araştırmacıların genel insan davranışı yasaları geliştirmelerini sağlayabilir.

Psikoloji mezunları; insan kaynakları, pazarlama, eğitim, işletme ve sağlık alanlarında çalışabilir.

Bir psikolog, danışman veya terapist olarak çalışmak ileri bir derece gerektirecektir.

Psikoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Psikoloji, hem bireylere hem de bir bütün olarak topluma fayda sağlayan hem uygulamalı hem de akademik bir alandır. Psikolojinin büyük bir kısmı, akıl sağlığı sorunlarının teşhis ve tedavisine adanmıştır, ancak psikolojinin etkisi söz konusu olduğunda bu, buzdağının sadece görünen kısmıdır.

İnsanların neden onlar gibi davrandığına dair anlayışımızı geliştirmek, insan aklını ve davranışını etkileyebilecek farklı faktörleri anlamak, sağlığı, günlük yaşamı ve refahı etkileyen sorunları anlamak psikolojinin amaçları arasındadır.

Psikoloji Mezunu Ne İş Yapar?

İnsanları hedeflerine ulaşmaları için motive etmeye yardımcı olmak ve onların üretkenliğini artırmak psikoloji mezunlarının temel işidir. Psikologlar, insan davranışını anlamak, açıklamak ve tahmin etmek için objektif bilimsel yöntemler kullanarak bunları başarırlar. Psikolojik çalışmalar, daha sonra deneysel olarak test edilen bir hipotezden başlayarak oldukça yapılandırılmıştır.

İnsanların akıl sağlığı sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olan psikologların oldukça geniş bir iş tanımı var. Psikologlar, duygusal ve ilişkiyle ilgili sorunların, stres ve hatta bağımlılık dahil olmak üzere psikolojik sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olurlar.

Psikoloji Bölümü Kaç Yıllıktır?

Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vererek öğrencilerini mezun eder. Alanında uzmanlık sahibi olmak isteyenler için ise lisansüstü eğitim seçenekleri mevcuttur.

Psikoloji Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Psikoloji bölümüne kayıt yaptırarak bölümden mezun olmak isteyenler yükseköğretim sınavına girerek başarı elde etmeleri gerekir.

Psikoloji Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

İngilizce eğitimi dönem içerisinde verilmekle birlikte bölümün tamamen İngilizce olması söz konusu değildir. Fakat Boğaziçi ya da Bilkent gibi okullarda İngilizce eğitim verildiği bilinir.

Psikoloji Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Psikoloji bölümü sözel puan türü ile öğrenci almaktadır. Fakat bölümün istediği puan türü yıllara göre değişiklik gösterdiğinden sınava girdiğiniz yıl değişiklikleri kılavuz üzerinden takip etmenizde yarar var.

Psikoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümde; Psikolojiye Giriş, Sosyal Psikolojiye Giriş, Psikolojide Yöntemler, Psikolojide Süpervizyonlu Araştırma, Psikolojide Deneysel Yöntemler. Beyin ve Davranış, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji Araştırma Atölyesi, Algı, Dikkat ve Hareket gibi derslerin eğitimleri verilir.

Psikoloji Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Psikoloji bölümünün kariyer olanakları geniştir. Herhangi bir kurum bünyesinde çalışabildikleri gibi kendi merkezlerini de açabilirler.

Psikoloji Mezunları Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Psikoloji mezunları, sağlık kurumlarında, eğitim kurumların ya da devlet kurumlarında iş bulabilirler.

Psikoloji Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Rehabilitasyon merkezleri ya da ceza evleri, adalet bakanlığı gibi yerlerde çalışma alanı bulabilirler.

Psikologlar nerede çalışırlarsa çalışsınlar, birincil hedefleri insan davranışını tanımlamaya, açıklamaya, tahmin etmeye ve etkilemeye yardımcı olmaktır.

Psikoloji Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Abdullah Gül Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kahramanmaraş Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi üniversitelerde bölüm bulunmaktadır.