Psikolog nasıl yazılır? Psikolog kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Tıbbi bir terim olması ile beraber psikolog günümüzde önemli bir meslek olarak öne çıkmaktadır. İnsanların ruhsal durumlarını iyileştirmek amaçlı hizmet veren uzmanlar olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda kelime olarak günlük yaşamda birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Tabii bununla beraber yazım hatası da çok sık yapılmaktadır.

Psikolog Nasıl Yazılır?

Türkçede yazımı en çok merak edilen kelimeler içerisinde psikolog gelmektedir. Bu Kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Psikolog’ biçimindedir. Yani iki sessiz harf arasında herhangi bir sesli harf yer almamaktadır. Genelde bu kelime üzerinden yapılan hata, ‘Pisikolog’ şekilde gerçekleşir. Bu hatayı yapmamak için kullanılan sesli harfe dikkat etmek gerekmektedir.

Psikolog Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman bu Kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Psikolog’ şeklinde kullanılmış halidir. Bu şekilde doğru yazımı ile beraber aynı zamanda doğru okunuş üzerinden de kullanılabilir. Özellikle günlük yaşamda her iki açıdan da hata yapılan sözcükler arasında geldiğini ifade etmek mümkün.

‘’Bugün psikologa gittim.’’

Bu şekilde cümlede olduğu gibi farklı yerlere taşımış olduğu anlam ile beraber kullanılabilir. Özellikle anlamı kapsamında ilk kullanılan kelimedir.