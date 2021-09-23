Psikiyatrist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Psikiyatrist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Haberin Devamı

Son yıllara baktığımız zaman birçok mesleğin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu meslekleri yapmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Psikiyatrist olmak isteyenler içinde bazı şartlar olduğu bilinmektedir. Bu şartları yerine getiren herkes psikiyatrist olarak görev yapabilir.

Psikiyatrist Nedir?

Psikiyatrist, psikolojisi bozuk olan ve ruhsal açıdan çöküntü içinde olan kişileri tedavi eden uzmanlara verilen isimdir. Psikiyatrist olan kişilerin ruh ve sinir hastalıkları uzmanı olarak görev yaptıkları bilinmektedir. Bu kişilerin tip doktoru oldukları söylenebilir.

Psikiyatri uzmanı olanların oldukça duyarlı bir şekilde çalışması gerekmektedir. Çünkü bu uzmanların hastaları arasında büyük sıkıntılar yaşayan kişiler olabilir. Bu durumda olan kişilere yardım etmek için psikiyatrist mesleği bulunmaktadır. Psikiyatri alanında uzman olan kişi; duygusal, zihinsel ve çeşitli davranış bozuklukları üzerinde çalışmaktadır. Hastada yaşanan bozukluklar incelenerek teşhis edilir ve tedavi süreci başlar.

Psikiyatrist Ne İş Yapar?

Haberin Devamı

Psikiyatri uzmanı kendi muayenehanesinde veya başka bir kurumda görev yapabilir. Görev aldığı yerde birçok sorumluluğu bulunan psikiyatristler, bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

Psikiyatrist şu işleri yapmaktadır;

- Hastanın şikayetlerini dinlemek,

- Hasta bilgi formunu doldurarak hastanın tıbbi geçmişini ortaya koymak,

- Hastanın muayenesini yaparak yaşanan sorunları belirlemek,

- Kaygı bozuklukları, şizofreni, davranış bozuklukları ve bunlara benzer durumları tespit etmek,

- Uyku düzeni, yeme alışkanlıkları, çevreye karşı tepkiler ve bunlara benzer yaşamı etkileyen unsurları detaylı şekilde araştırmak,

- Ruhsal sıkıntıları olan hastalara yardımcı olmak,

- Muayene sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre tedavi yöntemini belirlemek,

- Tedaviye başlanılan veya yatış verilen hastaların takibini yapmak.

Görüldüğü üzere psikiyatrist olan kişilerin çok önemli sorumlulukları vardır. Bu uzmanlara gelen hastaların çok farklı sorunları olabilir. Bu yüzden detaylı bir görüşme ve etkili bir tedavi yolu seçilmesi gerekmektedir.

Psikiyatrist Nasıl Olunur?

Haberin Devamı

Psikiyatri uzmanı olmak için tıp fakültesini bitirmek gerekmektedir. 6 yıllık eğitimi tamamlayan kişilerin, bunun ardından 4 yıl boyunca uzmanlık eğitimi almaları lazımdır. Daha sonra ise alanınızda donanımlı bir kişi olduğunuzu göstermeniz gerekmektedir. Bunun için eğitim hayatı boyunca kendinizi geliştirmeniz ve psikiyatri alanında bilgi birikimine sahip olmanız gerekmektedir.

Psikiyatrist Olma Şartları Nelerdir?

- Tıp fakültesini kazanmak,

- 6 yıllık fakülteyi başarı ile bitirmek,

- Mezun olduktan sonra 4 yıl boyunca uzmanlık eğitimi almak,

- Sorumluluk sahibi olmak.

Psikiyatristin Görevleri Nelerdir?

Psikiyatristin görevleri gelen hastanın muayene edilmesinden sonra hızlı bir şekilde başlamaktadır. Çünkü ruhsal sorunları olan veya davranış değişiklikleri bulunan kişilerin bir an önce tedavi edilmesi gerekmektedir. Psikiyatrist olan kişinin en önemli görevi hastasını duyarlı bir şekilde dinlemektir. Hastanın anlattığı her şey çok değerlidir. Bu yüzden hastanın muayene edilmesi sırasında psikiyatrist çok dikkatli olmak zorundadır.

Psikiyatrist olan kişilere gelen hastanın tedavi süreci bitene kadar uzmanın görevi devam etmektedir. Hatta bazı durumlarda hastanın iyileşmesinin ardından başladığı hayatta detaylı bir şekilde takip edilmektedir. Bunun nedeni ise hastanın iyileşme sürecinin başarılı olup olmadığının tespit edilmesidir.

Haberin Devamı

Psikiyatrist Maaşları Ne Kadar?

Psikiyatrist olan kişiler çalıştığı yerlere göre farklı maaşlar almaktadırlar. Ortalama psikiyatrist maaşları 8 bin civarındadır.

Psikiyatrist İçin İş İmkanları Nelerdir?

Psikiyatrist olanlar kendi muayenehanelerini açabilirler. Ayrıca devlet hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde psikiyatrist olma şansı bulunmaktadır.