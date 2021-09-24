Psikiyatri nasıl yazılır? TDK'ya göre psikiyatri kelimesinin doğru yazımı..

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Hem tıp hem de bilim konusunda önemli alanlar içerisinde psikiyatri gelir. O yüzden günlük hayatta bu kelime çok fazla kullanılırken, aynı zamanda yazım ve okuma hatası da yapılır.

Psikiyatri Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde ele alınış hali, ‘Psikiyatri’ biçimindedir. Özellikle sesli ve sessiz harfler üzerinden dikkatli bir şekilde ele alınması gereken kelimeler içerisinde yer alır.

TDK'ya Göre Psikiyatri Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelime şu şekilde doğru ele alınmakta ve yazılmaktadır;

Psikiyatri (Doğru)

Pisikiyatri (Yanlış)

Özellikle sesli harflere dikkat etmek suretiyle bu kelimenin doğru yazılışı ele alınabilir. Aynı zamanda yan yana gelen sessiz harflere de yine dikkat etmek gerekmektedir. Böylece sadece yazımı değil aynı zamanda okunuşu üzerinden doğru şekilde ele almak mümkün.