Psikiyatri nasıl yazılır? Psikiyatri kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Psiko kelimesinden türetilmiş olan diğer kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Psikoloji 2- Psikoterapi 3- Psikolog 4- Psikofarmakoloji 5- Psikocoğrafya 6- Psikobiyotik 7- Psikometrik 8- Psikanaliz

9- Psikolojik 10- Psikoteknik

Psikiyatri Nasıl Yazılır?

Hipnoz, ilaçla tedavi, terapi gibi yöntemlerle çeşitli psikolojik, sosyal ve zihinsel rahatsızlıkların tedavi edildiği bilim dalına psikiyatri denir. Orijinal dilinde ''psychiatrie'' şeklinde yazılan bu sözcük yazımı en sık karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Psikiyatri

Psikiyatri Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Fransızca kökenli bir sözcük olan Psikiyatri kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Psikiyatri - Doğru Kullanım

Psikoyatri - Yanlış Kullanım

Pisikiyatri - Yanlış Kullanım

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Psikiyatri Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Dört yıllık psikoloji bölümünü bitirdikten sonra psikiyatri bölümünde yüksek lisans yapmak istiyorum. (Doğru Kullanım)

2- Erich Fromm, Karen Horney ve Sigmund Freud gibi isimler, psikoyatri biliminin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. (Yanlış Kullanım)