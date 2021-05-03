Prut Savaşı Tarihi Ve Önemi - Prut Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Osmanlı Devleti, sahip olduğu topraklarda her zaman güçlü olmaya çalışmıştır. Bunun için birçok savaşa katılmak zorunda kalmıştır. Güçlü bir orduya sahip olduğu için çoğu savaştan galip çıkmayı bilmiştir. Tabi zaman zaman kaybedilen savaşlarda olduğu görülmüştür. Bazı savaşlarda ise askeri anlamda başarı kazanılsa da diplomasi alanında başarısız olunmuştur.

Prut Savaşı Nedir? Prut Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Prut Savaşı, Osmanlı Devleti zamanında olmuş bir savaştır. Dönemin güçlü devletlerinden birisi olan Rusya ile yaşanan gerginlik sonrası Prut Savaşı ortaya çıkmıştır.

Rusya'nın yıllar boyunca en büyük amacı sıcak denizlere inmek olmuştur. Bu amacı için tarih boyunca herşeyi yapmıştır. Bu amaçları yüzünden çok sayıda devlet ile savaş yapmak zorunda kalmıştır.

Rusya, Osmanlı Devleti'ne sığınan Şarl için Osmanlı'ya çağrıda bulunmuştur. Bundan dolayı 1710 yılında savaşa karar verilmiştir. Nisan 1711 yılına gelindiği zaman Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Rus Çarı Petro üzerine harekete geçmiştir. 18 Temmuz 1711 yılında ise savaş başlamıştır.

Prut Savaşı Tarihi

Prut Savaşı, 18 Temmuz 1711 yılında yaşanmıştır. Bu tarih ise Osmanlı'nın gerileme dönemine denk gelmektedir. 18 Temmuz 1711 yılında başlayan savaş Prut Antlaşması ile son bulmuştur.

Prut Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Prut Savaşı Tarafları

Prut Savaşı'na taraf olan devletler Osmanlı Devleti ile Rusya Devleti'dir. Osmanlı ve Rusya arasında yaşanan bu savaş çok çetin şartlar arasında geçmiştir. Osmanlı Devleti, gerileme döneminde olduğu için bu savaşta oldukça zorlanmıştır.

Prut Savaşı Nedenleri

Osmanlı ve Rusya arasında yaşanan savaşın birçok farklı nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler Osmanlı ve Rusya'yı Prut Savaşı'nda karşı karşıya getirmiştir.

Ruslar'a karşı yenilen İsveç kralı Şarl'ın Osmanlı Devleti'ne sığınması,

Kaybedilen Azak kalesi ve çevresinin geri alınmak istenmesi,

Şarl'ın Rusya'yı Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtma politikası uygulaması,

Rus askerlerinin Osmanlı topraklarına girmesi,

Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun karşı harekete geçmesi.

Prut Savaşı Sonuçları

Prut Savaşı iki taraf içinde birçok farklı sonuç yaşanmasına neden olmuştur. Askeri alanda başarılı olmaya yakın olan Osmanlı Devleti, savaşı tamamlayamadığı için diplomasi alanında bazı kayıplar yaşamıştır.

Osmanlı Devleti savaş alanında başarılı olsa da savaşı bitirememiştir,

Prut Antlaşması imzalanmıştır.

Prut Antlaşması'nın Maddeleri

- Azak kalesi ile çevresi Osmanlı'ya bırakılacak,



- Şarl ülkesine gönderilecek,

- Petro ve ordusu serbest kalacak,

- Rusya'nın kırım hanlarına vergi vermesi devam edecek,

- Lehistan iç işlerinde serbest kalacak,

- Esir düşen Osmanlı askerleri geri iade edilecek.

Prut Antlaşması'nı iki tarafta kabul ederek imzalamıştır. Antlaşmanın imzalanma tarihi ise 21 Temmuz 1711 tarihidir.

Prut Savaşı'nın Önemi

Prut Savaşı, Osmanlı ve Rusya arasında yapılan önemli bir savaş olarak tarihe geçmiştir. Bu savaş, Osmanlı Devleti'nde padişahların sefere çıkmadığı bir sefer olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca askeri alanda Osmanlı'nın başarılı olmaya yaksın olduğu ancak diplomasi alanında kayıplar yaşadığı bir savaş olmuştur. Tabi Osmanlı'nın kazançlı olduğu yerlerde olmuştur.

Askeri alanda başarılı olunması ordunun moralini düzeltmiştir. Kaybedilen toprakların tekrar geri alınması düşüncesi yer etmeye başlamıştır. Rusya ise kazançlı çıktığı yerler olsa bile önemli bir prestij kaybı yaşamıştır. Rusya Devleti, amaçlarını gerçekleştirmek için yeni politikalar geliştirmeye çalışmıştır.