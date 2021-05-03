Prut Antlaşması Nedir? Prut Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Osmanlı devleti tarafından en çok mücadele edilen devletlerin başında Rusya gelmektedir. Fakat Osmanlı devleti ile Rusya arasında en önemli ve en çok her iki devletin kaderini net bir şekilde belirleyen anlaşma Prut Antlaşması olarak bilinmektedir.

Prut Antlaşması Nedir?

Prut Antlaşması Osmanlı devleti ile Rusya arasında imzalana ve genellikle anlaşmazlıklardan dolayı çıkan bir savaşın sonucu olmaktadır. Prut Antlaşması nedeni Türk topraklarına sığınan demir baş Şarl olmaktadır. Osmanlı devleti yasa ve kararnameleri ile aman dileyen her hangi biri her hangi bir devlete hiçbir şey karşılığında verilmemektedir. Bu durum savaşa dahi sebep olsa kesinlikle ne kesin kanunlardan olmuştur.

Osmanlı devleti geçmişte de birçok savaşı bu nedenle yapılmıştır. Ayrıca Rusya sıcak denizlere inmek için çaba içinde bulunmaktadır. Bu nedenle prut ovasında bir Osmanlı Rus savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaşın kesin kazanan Osmanlı devleti olmaktadır. Fakat yine Osmanlı ile Rusya arasında Prut Antlaşması imzalanmamıştır.

Prut Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Savaş Rusya ve Osmanlı devleti arasında gerçekleşmiştir. Fakat savaşın kesin kazananı Osmanlı devleti olarak belirlenmiştir. Bunun üzerine Osmanlı ve Rus devleti arasında Prut Antlaşması imzalanmıştır.

Prut Antlaşması Tarihi ve Özeti

Prut Antlaşması genel olarak Osmanlı devletinin ezici üstünlüğü ile sonuçlanmıştır. Fakat baltacı Mehmet paşanın bazı yanlış kararları ile eksin hükümlü bir savaş elden kaçmıştır. Demir baş Şarl’ın topları ve Osmanlı devletinin piyade gücü ile Rusları bataklığın ardına sıkıştırmışlardır. Osmanlı ordusu baltacı Mehmet paşadan emir beklemektedir fakat paşa Rus ordusunu imha etmek yerine Prut Antlaşması imzalamıştır.

Birçok yazar ve tarihçiye göre oldukça zararlı bir anlaşma olmaktadır. Çünkü Prut Antlaşması sonrasında Ruslar verdikleri toprakları geri almışlardır. Prut Antlaşması tarihi 21 Temmuz 1711 senesinde imzalamışlardır.

Prut Antlaşması Maddeleri

Prut Antlaşması maddeleri oldukça Osmanlı devleti taraftarı bir madde olarak bilinmektedir. Fakat Prut Antlaşması sonrasında Ruslar vermiş oldukları imtiyazları geri almışlardır. Prut Antlaşması maddeleri şunlar olmaktadır.

l Azak Kalesi, Osmanlılara geri verilecek ve Karadeniz türk gölü olarak kabul edilecektir.

l Rusların İstanbul’da bulunana elçilikleri geri çekilecektir.

l İsveç Kralı demirbaş Şarl'ın her hangi bir engele takılmadan ülkesine dönmesine izin vereceklerdi.

l Ruslar, Lehistan'ın içişlerine ve bağımsızlığına karışmayacaktır.

Prut Antlaşması Önemi

Osmanlı devleti aslında Prut Antlaşması ile Ruslardan pek çok imtiyaz kazanmış gibi görülmektedir. Fakat Osmanlı devleti geleceği düşünerek uzun bir huzur ve barış derini geri tepmiştir. Çünkü anlaşmadan kısa süre sonra tekrar Osmanlı devletine Rusyalar saldıracak ve oldukça olumsuz sonuçlar doğacaktır.

Bu nedenle pek çok tarihçi yazar ve araştırmacı tarafında Prut Antlaşması karsız bir anlaşma olarak görülmektedir. Ayrıca Prut Antlaşması önemi Osmanlı devleti tekrar kaybettiği toprakları geri alabileceğini düşünmüştür. Fakat geri tepilen fırsatlardan dolayı bu durum uzun bir süre engellenecektir.

Prut Antlaşması Sonuçları

Osmanlı devleti için tekrar Prut Antlaşması ile kara denizi bir türk gölü haline getirmiştir. Genel olarak dünya gözünde itibarı ve haklarını koruyabileceği düşüncesi artmıştır. Ordunun ve devlete ile halkın morali düzelmiş halk bir miktar rahatlamıştır.