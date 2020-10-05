Prusya nedir ve neresidir? Prusya hangi ülke? Prusya krallığı hakkında bilgi

Prusya, Orta Avrupa'daki yer alan ve varlığını sürdürmüş olan bir devlettir.

Prusya Nedir?

Prusya, tarihin değişik dönemlerinde ve değişik anlamlarda da kullanılmış olan bir deyim olmak ile beraber en fazla kendisine Prusya Krallığı ismi vermekte olan Alman devleti anlamında kullanılmaktadır.

Prusya Neresidir?

Prusya, Baltık Denizi’nin güneydoğu bölgesinin kıyı kesimlerine verilen isim olmaktadır. Kuzey Almanya’da var olmakta olan eski bir devlettir.

Prusya Hangi Ülkedir?

Prusya, eski dönemlerde Kuzey Almanya’da yer alan bir devlettir.

Prusya Krallığı Hakkında Bilgi

Başkenti Berlin olan Prusya Krallığı, 1701 yılı ile 1918 yılı arasında yaşamış bulunan bir Cermen krallığı olmaktadır. Eski dönemlerde bu Prusya Krallığı, Alman İmparatorluğu'nun tam olarak merkezi durumunda idi.

Bu imparatorluk alanının yaklaşık olarak üçte ikisine yakın olan bir alanı kapsamakta idi. Krallığın güç merkezi ise Brandenburg olmasına karşın krallık ismini Prusya bölgesinden almış olmaktadır. Prusya Krallığının hükümet şekli ise monarşi olmaktadır.

Eski dönemlerde varolan bu devlet şimdi ki Almanya Devleti topraklarında yer almaktadır. Bu krallık 1701 yılı ile 1713 yılı arasında Prusyalı I. Frederick kralı tarafından yönetilir iken 1888 yılı ile 1918 yılı arasında ise II. Wilhelm tarafından yönetilmektedir. Ayrıca Prusya Krallığı nüfus sayımları sonucunda yaklaşık olarak 10349031 kişilik bir sayım sonucu bulunmuştur.

Prusya Krallığı Tarihi

1701 yılında Roma ile Cermen İmparatoru ve de Lehistan ile Litvanya Birliği kralı Prusya bölgesi Prusya Krallığı ismi altında, I. Frederick aracılığı ile yönetilmesine izin vermiştir. Bu devleti kurulmasından sonra Prusya, Silezya bölgesini alıp Silezya Savaşları süresince elinde tutmuştur. Savaş sona erdiği zaman Prusya Doğu Almanya olan en güçlü krallık şekline gelmiştir. Savaşın ardından Prusya askeri ve de sanayi alanında çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Prusya toprakları yaklaşık Varşova'ya kadar genişlemiştir.

Fransız Devrim Savaşları ve de Napolyon Savaşları’nın sırasında, Fransızlar tarafından işgal altına alınmıştır. 1815 yılında da Viyana Kongresi döneminde, Avusturya İmparatorluğu ve de diğer Alman prenslikleri ile birlikte Alman Konfederasyonu'nu kurmuştur.

Avusturya İmparatorluğu ve de çevre ülkeler ile çıkan sorunlardan dolayı, 1871 yılında ise I. Wilhelm Avusturya'yı Konfederasyonun dışında bırakarak, Alman İmparatorluğu'nu kurmuştu. Alman İmparatorluğu ise 1. Dünya Savaşı'ndan tamamen yenik çıkınca da Krallık İmparatorluk ile beraber yıkılmıştır.