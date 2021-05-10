Prototip Nedir Ve Nasıl Yapılır? Prototip Hangi Alanlarda Gereklidir

Türk Dil Kurumunca bu ifadenin açıklaması verilen ilk örnek veya model olarak verilirken, kelimenin Fransızca dil kökünden geldiği de belirtilmiştir. Bizler bu açıklamadan prototipin, ortaya konulacak şeyin ilk örneği olarak anlamlandırılan Fransızca bir kelime olduğunu da anlamaktayız.

Prototip Nedir?

Prototip, ister dijital ister fiziksel anlamda ortaya konulacak bir ürünün, üretim aşamasının tamamlanması ile birlikte, istenilen sonuca varılıp varılamadığının testini yapabilmek amacıyla incelenebilecek ilk örnektir. Bir nevi ürünün gerçek simülasyonu da demek mümkündür. Böylece ürünün işleme durumu ile amaca uygunluğu test edilebilir. Bu bağlamda prototip ana üretimden önce yapılması gerek bir aşamadır. Böylece fayda yarar analizi yapmak ve ortaya çıkabilecek büyük zararlara engel olmak sağlanabilmektedir.

Prototip Nasıl Yapılır?

Prototipin amacına uygun olarak ortaya konması için nasıl yapılacağının bilinmesi önemli bir husustur. Çünkü amacına uygun olarak yapılmayan bir prototipte, öngörülmesi gereken durumlar göz ardı edilebilir. Prototip yaparken şu hususlara dikkat edilmelidir:

- Prototipin basit tutulması gerekmektedir.

- Bu çalışma üzerinde çok fazla zaman harcanmamalıdır.

-‍ Çok fazla ayrıntılara girilmemeli, her ayrıntı prototipte yer bulmamalıdır.

- Kalite yönünden düşük prototip hazırlanmalıdır.

- Prototip sunulduğunda geri dönüşler ve dürüst bildirimler göz ardı edilmemelidir.

- Sunum yapılan kullanıcılara ürünün son hali olmadığının ve halen geliştirme işlemlerinin devam ettiğinin bildirilmesi gerekmektedir.

Prototip Hangi Alanlarda Gereklidir?

Şimdi de prototipi yapılan ve ön bilgi sunulan alanlar ile bilgi verelim. Bu alanlarda prototipin görülmesi ve geliştirilmesi önem arz etmektedir.

- Ürün prototipleme,

- Bir uygulamanın ara yüzünü prototipleme,

- Servislerin prototiplenmesi,

- Dijital alanlarda ki prototiplemeler,