Proteus nedir ve ne işe yarar?

Elektrik ve elektronik açısından birçok devre bulunmaktadır. Bu devreler bilgisayarların ya da telefonlar ile beraber birçok makinenin çalışmasına fırsat verir. Bu doğrultuda devrelerin etkin ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi için Proteus programı değerlendirilir. Şimdi bu programın ne olduğunu ve nasıl çalıştığına beraber bakalım.

Proteus Nedir?

Elektronik devrelerin baskı ve şematik şekilde gidilmesini sağlayan programı Proteus denmektedir. Genel olarak ISIS ve ARES olarak iki farklı programdan oluşmaktadır. Devre çizimi ile beraber aynı zamanda devre analizi ISIS kullanılır. ARES üzerinde ise baskı devre çizimi sağlanır ve bu şekilde devrelerin çizimi etkin bir biçimde tamamlanır. Böylece birçok farklı elektrik ve elektronik sistemlerde devre elemanları daha rahat bir şekilde hazırlamak suretiyle kullanılır.

Proteus Ne İşe Yarar?

Baskı devre ve şematik Çizimlerin yapılmasına olanak veren Proteus programı, günümüze birçok farklı alanda geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Özellikle sağladığı görevler ile beraber elektrik ve elektronik alanlarında önemli ilerlemeler gerçekleştirme olanağı verdi.

- Elektronik devrelerin çalışıp çalışmadığını anlamak için özellikle bilgisayarda denetleme imkanı sağlar.

- Devre elemanlarının değerini değiştirmek amaçlı kullanılır.

- Grafik tabanlı bir simülasyon gerçekleştirmek amaçlı değerlendirilir.

- Mikroişlemci tabanlı projeler için simülasyon ile beraber animasyonu görebilmek amaçlı kullanılır.

- Üç boyutlu baskı devre elemanını görebilmek için akılcı bir çözüm yöntemi sunar.

- Otomatik baskı devre çizimi yapabilmek için değerlendirilir.

Bütün bu özellikleri ile beraber Proteus programı günümüzde pek çok farklı alanda özel olarak kullanılıyor. Bu programı öğrenerek öğrenciler olarak siz de rahatlıkla kullanabilir ve birçok farklı çizimi gerçekleştirebilirsiniz.