Proteinüri nedir? İdrarda protein değeri kaç olmalı? Protein kaçağı neden kaynaklanır?

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Böbrek, karnın arka tarafında yer alan hayati bir organdır. Normalde herkesin iki böbreği vardır. Her böbrek 2 bölümden oluşur. Bunlar ise, korteks, glomerüller ve diğeri damarlar ve tübüller, medulla içerir.

Proteinüri Nedir?

Glomeruli, atıkları vücuttan filtreleme yapmak için çok önemli bir rol oynar. Böbrek, idrarda atılan atıkları çıkarmak ve kanı süzmek için kullanılır. Böbrekler, yaklaşık olarak 1 milyon nefrondan (glomerulus + tübül) oluşur. Protein kaçağının iki çeşidi vardır. Bunlar ise, idrarda protein kaçağı ve böbrekte protein kaçağıdır.

Protein kaçağı, böbreklerden protein sızması sonucunda idrarda bulunan protein seviyesinin artması anlamına gelir. Bu durum Proteinüri olarak da tanımlanır. Sağlıklı birinin idrarında çok az miktarda protein yer alır. Ama bu oran arttığı zaman bir sorun olduğunu gösterir. Bu durum ise, daha çok böbrekten protein sızdığı zaman ortaya çıkar.

İdrarda Protein Değeri Kaç Olmalı?

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Normalde bir idrarda günde 150 miligramın altında protein yer alır. 24 saatlik bir idrarda ve bundan fazla miktarlarda protein olmasına proteinüri diğer adı ile de idrarda protein kaçağı adı verilir. Ama yapılan klinik çalışmalar sonucunda hastalık kabul edilen en ciddi protein kaçakları günlük 1 gramın üzerinde bulunan idrar protein değerleridir. İdrarda protein seviyesinin yükselmesi, böbrek hastalıklarının ya da böbrek enfeksiyonunun habercisidir. İdrarda protein kaçağı tespit edilmişse bir Nefroloji doktoruna başvurmanız gerekir.

Protein Kaçağı Neden Kaynaklanır?

Böbreklerin ağır metaller gibi bazı ilaçlardan ya da toksinlerden zarar görmesi,

Böbrek filtrelerinin iltihaplanması,

Organlardan ve dokulardan protein yığılımı,

İdrar yolu enfeksiyonu da olmak üzere ateşli ve geçirilmiş olan ağır hastalıklar,

Kalıtımsal bir hastalık şeklinde çok kistli böbreğin büyümesi

Böbrek enfeksiyonu

Kalp yetmezliği

Yetersiz su içme

Konvülsiyonlar

Yanlış kan transfüzyonu yapılması

Şiddetli anemi hastalıkları

Gebelik toksemisi

Üreterler, üretra ya da prostat

Kötü huylu hipertansiyon

Çok uzun süre soğuğa maruz kalma

Lupus hastalığı

Diyabet

Duygusal aşırı stres

Reflü hastalığı

Yorucu egzersizler yapmak

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Protein Kaçağı Belirtilerini Sıralarsak;

Köpüklü idrar

Halsizlik

El, karın, ayak ya da yüzün şişmesi

İdrar yaparken ağrı ya da yanma hissi oluşması

Sırt ağrısı ve alt kaburgaların yakınında yer alan böbreklerin olduğu yerde şiddetli bir ağrı oluşumu

İdrarda kan görme

Mide bulantısı

Halsizlik

İştahsızlık

Konsantre olamama sorunu yaşama gibi belirtiler ile ortaya çıkar.

Protein Kaçağı Ne Zaman Tehlikeli Olur?

Normal bir insanda idrarda günde yaklaşık olarak 150 miligramın altında protein bulunur. Ama ciddi protein kaçakları ise, günlük 1 gramın üzerinde bulunan idrar protein değerleri olarak değerlendirilir. Günlük 3 gramı geçen değerler olduğu zaman, nefrotik düzeyde proteinüri olduğunu da gösterir.

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İdrarda az miktarda protein bulunması halinde, albümin adı verilen küçük moleküllü proteinlerin görülmesi diyabet ve hipertansiyon hastalarında böbreklerin etkilendiğini gösteren önemli bir erken dönem bulgusudur. İdrarda protein kaçağının hastalar tarafından hissedilen belirli bir bulgusu ya da belirtisi yoktur. Hastalar şu şikayetleri hissettiği zaman bir uzmana başvurmalıdır;

Nefes almada güçlük

Göğüste basınç ve ağrı

İdrara çıkamama ve yanma hissi

Kısa süreli zihinsel bilinç kaybı ve bulanıklık