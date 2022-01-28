Prosedür nasıl yazılır? Prosedür kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Fransızca kökenli bir kelime olan Prosedür sözcüğü Türkçede yaygın biçimde kullanılmaktadır. Taşımış olduğu anlam üzerinden amaca uygun şekilde tek başına ya da cümle içerisinde değerlendirilmektedir. Genelde günlük yaşamda anlamı kapsamında, ‘İşlem ya da yöntem’ olarak ele alınmakta ve öne çıkmaktadır.

Prosedür Nasıl Yazılır?

Hem yazılışı hem de okunuşu açısından prosedür kelimesi çok fazla hata yapılan sözcükler arasında geliyor. Bu doğrultuda kurallara uygun şekilde doğru yazılışı, ‘Prosedür’ biçiminde olduğunu söylemek gerekmektedir. Bu şekilde taşımış olduğu anlam ile beraber birçok farklı yerde cümle içerisinde kullanılabilir. Aynı zamanda tek başına da değerlendirilen bir sözcük olarak öne çıkıyor.

Prosedür Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Prosedür’ olarak değerlendirilmektedir. Genelde yapılan yazım hatası ise, ‘Prosödür’ olarak öne çıkmaktadır. Burada yapılan sesli harf hatasına dikkat etmek suretiyle doğru şekilde kullanılmalıdır.

‘’Bu prosedürü hemen iş yerinde uygulamamız gerekiyor.’’

Görüldüğü üzere doğru yazılışı ile beraber yukarıda olduğu gibi cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilir.