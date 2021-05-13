Propaganda Nedir? Propaganda Özellikleri Ve Çeşitleri Hakkında Bilgi

Propaganda kelimesi Latince kökenli bir sözcüktür. Latince olan " propagare" sözcüğünün Türkçe' deki anlamı ise " yeni fidanlar dikmek" tir. Propaganda kelimesi aynı zamanda bir terimdir. Propaganda iletişim biliminin konusu olup aynı zamanda farklı alanlarda da karşılığı bulunan bir kavramdır.

Propaganda Nedir?

Bugün artık dilimize yerleşmiş bir sözcük olan propaganda kelimesini Türk Dil Kurumu " bir öğreti veya düşünce ya da inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak hedefiyle yazı, söz ve benzeri yollarla gerçekleştirilen çalışma ve yayama faaliyetidir.

Gerçekten de propaganda öylesine hayatın içerisinde yer almaktadır ki, çok kimse bunun farkında bile değildir.

Propaganda denildiği vakit sadece siyasi ve politik propaganda akla gelmemektedir. Örneğin, devletler de uluslararası alanda ülkelerinin çıkarları doğrultusunda lobi faaliyetleri yaparken propaganda aracından yararlanmaktadırlar. Bir başka örnek de uluslararası bazı ödüllere aday gösterilen ülke vatandaşları lehine değişik şekillerde propaganda yapılmasıdır.

Nobel ödüllerine aday gösterilmek dahi büyük bir onur kabul edildiğinden adayın ülkesi ve devleti genellikle topyekun bir iletişim, tanıtım ve propaganda içerisine girerek adaylarına destek verirler.

Propaganda Özellikleri ve Çeşitleri Hakkında Bilgi

Propaganda, bireyler ya da devlet organları tarafından yapılan ve insanların davranışlarını belirli bir şekilde etkilemeyi ve manipüle etmeyi hedefleyen ve önceden tanımlanmış bir iletişim biçimi olarak tarif edilmektedir. Propagandanın iki vazgeçilmez özelliği bulunmaktadır. Bunlar:

Propaganda kavramının en önemli özelliği "etkileme" unsurudur.

Propaganda kavramının diğer ayırt edici özelliği ise "manipülasyon unsurudur". Manipülasyon unsuru propagandayı olgusal bilgilerden ayırt eden unsurdur.

Propaganda kendi içinde bazı çeşitlere ayrılmaktadır. Propagandanın çeşitleri şunlardır:

Beyaz Propaganda: Kaynağı belli olan ve en açık şekilde yapılan propaganda türüdür.

Kara Propaganda: Beyaz propagandanın aksine en kapalı türü olup her türlü yalan haber, çarpıtma, iftira, entrika ve benzeri ahlak dışı uygulamalara başvurulur.

Gri Propaganda: Ne beyaz alanda ne kara propaganda alanında olmayan ve genellikle geniş kitleler üzerinde şüphe tohumu eken bir yöntemdir.

Silahlı Propaganda: Bu tür propagandanın kaynağı terör yapıları ve örgütleridir. Halkı ve devleti tehdit eden bıktırmaya yönelik eylemleri içerir.