Prompter Nedir, Nasıl Çalışır? Prompter Ne İşe Yarar?

Promter, haber programlarını vazgeçilmez ekipmanları arasında yer almaktadır. Haberleri sunan sunucular ekran karşısında söyleyeceklerini unutmamak için promterdan faydalanırlar. Promterde yazan konuşmalar sayesinde hem konuşmacılar hem de haber spikerleri teklemeden konuşmalarını yapabilirler.

Promter Nedir?

Medya ve habercilik alanında bazı durumlarda çeşitli ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Promter ise haber sunucusunun ekran karşısında haber sunarken teklememesi ve akıcı konuşmasını sağlayan teknolojik bir cihazdır. Yabancı kökenli bir kelime olan promter Türkçede "elektronik suflör" adı ile bilinmektedir.

Promter sayesinde haber programlarını sunan sunuculara okuyacakları haberler promter üzerinden gösterilir. Bu sayede sunucular da teklemeden haberleri okuyabilirler. Haber sunumu esnasında promter çeşitleri genellikle sağ ve sol kısımda kullanılır.

Yayın sırasında konuşmacıların ve ya haber spikerlerinin haber akışını sağlamaları ve konuşmalarını eksiksiz bir şekilde yapabilmeleri için promter ihtiyacı doğar. Promter aracılığı ile konuşmalar eksiksiz bir şekilde ekrana yansıtılır. Bu şekilde haber spikeri ve ya sunucular da teklemeden okuma yaparlar.

Promter Nasıl Çalışır?

Basın ve yayın sektöründe çoğunlukla promter kullanılmaktadır. Elektronik bir slayt makinası olan promter sayesinde konuşma metni haber spikeri ve ya konuşmacının kolay okuyacağı bir yere konumlandırılır. Promter kumandası arkada programı yöneten kişi tarafından yönetilir. Bu sayede kumanda ile konuşmanın akışı sağlanır.

Promter yazılı metinleri aktarması nedeniyle mutlaka önceden kontrol edilmelidir. Ayrıca yanlışlıklar var ise mutlaka da düzeltilmelidir. Eğer bu yanlışlıklar düzelmez ise konuşmacı ve ya haber spikeri yanlışlıklar yapılabilir.

Haber esnasında ve ya konuşma sırasında gülünç duruma düşmemek için promter çeşitlerinin doğru bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Promter çalışmasına çok dikkat edilmesi de gerekir. Özelikle haber bültenlerinde promter en önemli ekipmanlardan bir tanesi olarak ön plana çıkmaktadır.

Promter Ne İşe Yarar?

Elektronik suflör olarak da bilinen promter ışın yayıcı cam, gölgelik, sufle monitörü ve sufle metninden oluşmaktadır. Haber sunucusu ve ya konuşmacının promterdan rahat bir şekilde konuşmaları okumak için promterın yerinin doğru ayarlanması gerekir. Promter konuşmacının rahat görebileceği bir yerde konumlandırılmalıdır. Özellikle haber masasının sağında ve solunda promter bulunur.

Haber programlarının olmazsa olmaz ekipmanlarından bir tanesi promterdır. Yayın sırasında spikerin rahat ve etkili bir şekilde konuşmasını gerçekleştirmesi için promter ihtiyacı doğar. Kamera karşısında haber akışının sağlanması için promter vazgeçilmez unsurlardandır. Özellikle ulusal ve yerel yayın yapan pek çok kanalda promter bulunur. Günümüzde habercilik sektöründe promter en önemli cihazlardan bir tanesidir.

Promter'ın Özellikleri Nelerdir?

Habercilik alanında kullanılan promter'ın pek çok farklı özelliği bulunmaktadır. Promter cihazı kamera, sufle monitörü, gölgelik, ışın yayıcı cam, sufle ve çekim görüntülerinden oluşmaktadır. Konuşmacı ve ya haber spikeri promter aracılığı ile ekranda kendisinin nasıl göründüğünü ve konuşma metninin tamamını görebilir. Özellikle spiker masasının sağ ve sol taraflarına birer tane promter konumlandırılır.

Konuşmacı ve ya haber spikeri sahnenin sağ ve sol kısmına döndürüldüğünde promter rahat bir şekilde okunabilir. Promterda yazılan tüm yazıların da okunaklı ve büyük puntolar ile yazılması gerekmektedir. Ayrıca promter aracılığı ile geçen yazıların renklerinin de okunabilir olması çok önemlidir. Promterda yazılan yazılarda yanlışlık olmaması için mutlaka önceden kontrol edilmelidir.