Promosyon nedir? TDK'ya göre promoston kelimesinin anlamı nedir?

Promosyon kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcüklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Reklam 2- Özendirme 3- Tanıtım

Promosyon Nedir?

Promosyon, bir markanın ürettiği ürünleri ya da müşterilerine sunduğu hizmetleri tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği reklam çalışmalarının tamamıdır.

Günümüzde en etkili promosyon yöntemlerinden biri firmaların logosunu, marka adını ve amblemini taşıyan ürünleri halka arz etmesidir. Bu ürünlerin neredeyse tamamı ücretsiz dağıtılır. Amaç marka imajını güçlendirmek ve firmanın geniş kitleler tarafından bilinmesini sağlamaktır.

Promosyon, televizyon ve gazete reklamlarından çok daha ekonomik olduğu için tercih edilmektedir.

Örnek Cümleler:

1- Promosyon kapsamında gerçekleştirdiğimiz tanıtımlar meyvesini vermeye başladı.

2- Firmamız yeni gerçekleştirdiği promosyonlarla iflas etmekten kurtuldu.

TDK'ya Göre Promosyon Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre promosyon kelimesinin biri gerçek biri terim anlamı olmak üzere iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Bir ürünü özendirmek amacıyla gerçekleştirilen tanıtımlarım tamamı.

İkinci Anlamı: Reklam çalışmalarının her biri.

Not: Bu kelime cümle içerisinde genellikle ''promosyonlu'' şeklinde sıfat olarak kullanılır.

Örnek Cümle:

Bu markanın promosyonlu tişörtlerinden sen de aldın mı?