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Prolog Nedir? Programlama, Sinemada, Edebiyatta Ve Tiyatroda Ne Anlama Gelir

Prolog Nedir Programlama, Sinemada, Edebiyatta Ve Tiyatroda Ne Anlama Gelir

Dilimize Yunancadan geçen prolog kelimesi, pro ve logos sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Yunancada pro, ön ve ilk anlamına gelirken logos kelimesi söz demektir. Türkçe karşılığı ''önsöz'' olan bu kelime, orijinal dilinde ''prologue'' şeklinde yazılır. Prolog nedir? Programlama, sinemada, edebiyatta ve tiyatroda ne anlama gelir tüm detayları ile derledik.

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 Prolog kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şunlardır:

 1- Girizgah 2- Dibace 3- Önsöz 4- Mukaddime 5- Öndeyiş 

 Prolog Nedir? 

 Prolog, önsöz ve ilk bölüm anlamına gelir. Tiyatro ve edebi eserlerde Prolog bittikten sonra Episode bölümü başlar. 

 Programlamada Prolog Nedir? 

 Prolog, Alain Colmerauer tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Prolog'un diğer programlama dilimlerinden en büyük farkı, akıl yürütme, tümevarım ve tümdengelim gibi yöntemleri kullanarak sonuca ulaşmasıdır. Örneğin: 

 Öncül : ''X takımı ligin en başarılı takımıdır''

 Soru: ''Ligin en fazla şampiyon olan takımı hangisidir'' 

 Verilen öncülden sonra sorulan soruya prolog programı ''X'' yanıtını verir. Çünkü bu sistem başarılı olmak ile şampiyon olmak arasında mantıksal olarak bağlantı kurabilir. 1970'li yılların başında icat edilen prolog sistemi, yapay zekanın öncüsü kabul edilmektedir. 

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 Sinemada Prolog Nedir? 

 Sinemada prolog, filmin en ilgi çeken ve merak uyandıran sahnelerinden birini, filmin henüz başında göstermek demektir. Sinemada prolog bölümü en fazla 1 dakika sürer. 

 Edebiyatta Prolog Nedir? 

 Roman ve öykü gibi olay yazılarında karakterlerin ve mekanların tanıtıldığı kısa giriş bölümüne prolog denir. Namık Kemal'in İntibah adlı romanının ilk sayfalarında İstanbul'u ve Çamlıca semtini uzun uzun tasvir etmesi prolog'a örnek olarak gösterilebilir. 

 Tiyatroda Prolog Nedir? 

 Prolog kelimesi ilk 5rrkez Aristoteles tarafından Poetika kitabında kullanılmıştır. Trajedi türündeki tiyatro oyunlarında anlatıcının yer aldığı ilk bölüme prolog denir.

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