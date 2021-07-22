Projeksiyon Nedir, Ne İşe Yarar? Projeksiyon Yöntemleri Nelerdir?

Projeksiyon, işte sunum yaparken, eğitimde ders anlatırken ve evde sinema salonunda gibi film izleme imkanı sunan aletlerdir. Projeksiyonların çok geniş bir kullanım alanı vardır.

Projeksiyon Nedir?

Projeksiyonlar, pek çok farklı alanda kullanılan görüntünün ışık yardımı ile perdeye yansıtılmasını sağlayan bir cihazdır. Perde olarak tanımlanan düz bir bölgeye görüntü yansıtılarak görüntüleme işlemi gerçekleşir. Cihaz içinde bulunan lamba sayesinde işleyiş gerçekleşirken harici kaynaktan alınan video sinyalleri ile görüntü ekrana sorunsuz bir şekilde yansıtılır.

Projeksiyon Ne İşe Yarar?

Projektörler ofiste, evde, konferans salonlarında, toplantı odalarında ve sinemalarda dev ekran boyutunda net görüntüler izlememizi sağlar. En küçük projeksiyon cihazları bile en büyük boyutlu televizyonlardan çok daha büyük ve çok daha geniş bir ekrana yansıtılır.

Projeksiyonda izleyebileceğiniz görüntü ebatları 100 inch ten başlar ve 300 inch ve hatta 500 inch'e kadar büyüyebilir. Hem net hem de parlak görüntüler izlemek için ortamın aydınlık seviyesine göre ansi lümen seviyesi yüksek olan projektörlerin tercih edilmesi gerekebilir.

Projeksiyon Yöntemleri Nelerdir?

LCD ve DLP teknolojilerine göre sınıflandırılan ve kısaca video sinyali alarak görüntü yansıma süreci başlar. Sonrasında ise, video sinyalinin yansıtılması ile gösterim gerçekleştirilir. Bu süreç için de yüksek güçte ışık kullanımı olurken mevcut görüntü kalitesi de bu ışığa bağlı olarak değişir. Projeksiyonlar kompakt cihazlar olup farklı modelleri ve kullanım alanları vardır. Buna göre de nasıl çalıştıkları konusunda çok farklı yanıtlar alınabilir. Ekran çözünürlük durumları gibi pek çok teknik açıdan da projeksiyon kullanım alanları değişiklik gösterir.

Projeksiyon Cihazları Seçimleri

Projeksiyon perdeleri ise, hem kullanılacak olan alanın yüzey özelliğine göre hem de perde mekanizmaları sınıflandırılır. Projeksiyon cihazı seçimleri de buna göre yapılırken aracın kalitesine göre de alınabilecek çeşitleri vardır. Daha net görüntü elde etmek isteyenler için yüksek optik değeri olan projeksiyon perdeleri daha çok tercih ediliyor.

Motorlu projeksiyon perdelerinin teknik özellikleri de diğerlerine göre gelişmiş durumdadır. Aynı zamanda bu araçların kullanım kolaylığı sağlaması ve zahmetsiz çalıştırılması da en çok tercih edilmesinin en önemli nedenleri arasında yer alır. Aynı zamanda bu cihazların, çok geniş bir uygulama alanı bulunması da daha cazip olmasını sağlıyor. Uzaktan kumandalı olarak rahatlıkla kullanılagelen bir yapıya sahip olduğu ve çok daha uzun ömürlü olduğu da biliniyor. Konfor açısından da pek çok alanda motorlu projeksiyon perdeleri kullanılır. Perdenin kalitesi kadar perdenin seçimlerinde boyutları da dikkate alınmalıdır.

Projeksiyon Kullanım Alanları

Kişisel kullanımı olabileceği gibi farklı amaçlar için çeşitli projeksiyon cihazları kullanılıyor. Başta okullar olmak üzere çeşitli eğitim ve öğretim yapılan kurumlarda tahta yerine projeksiyon cihazları kullanılıyor. Bunun dışında ise, konferans ve sinema salonlarında da projeksiyon kullanımı yaygındır. Aynı zamanda hastanelerde de projeksiyon cihazlarından sıkça yararlanılır. Gerek eğitim ve sağlık gibi temel amaçlarla gerekse eğlence amacı ile kullanılan projeksiyonlar önemli bir kullanım alanına sahiptir.

Kullanım alanları bakımından çok geniş bir yelpazeye sahip olan cihazlar arasında yer alır. Aynı zamanda sahip olduğu kalite standartlarına göre çok uzun ömürlü bir işleyişe de sahiptir. Hem ışık hem de perde boyutlarına göre çok daha büyük mekanlarda bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Taşınabilir projeksiyon cihazları da iş dünyasında çeşitli sunum ve toplantılarda yararlanılan ürünler arasında yer alır. Satış ve pazarlama departmanlarında da sıkça kullanılan projeksiyon cihazları ile müşterilere daha kaliteyi hizmet vermek amaçlanıyor.