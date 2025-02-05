Proje okullara öğretmen atama kılavuz yayımlandı

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Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Adaylar, öğretmenlik ya da yöneticilik görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilecek. Yöneticiliğe görevlendirilmede ise müdür ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilecek.

EN ÇOK 10 TERCİH YAPILABİLECEK

Başvuruda bulunanlar, en fazla on tercih yapabilecek ve alanları itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Ancak, yer değiştirme işlemleri sonucu eğitim kurumlarında norm kadro açığı oluşabileceğinden alanları itibarıyla atanabilecekleri ya da görevlendirilebilecekleri eğitim kurumlarını da tercih edilebilecekler.

Adayların tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek. Buna göre; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumlarına atanacakların, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre 30 Eylül itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmaları gerekiyor.

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ATANAN ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİREMEYECEK

Ataması yapılan öğretmenler aynı atama dönemi içinde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklar. Görevlendirilmesi yapılan yöneticiler ise aynı dönem içinde yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme için başvuramayacak.

SONUÇLAR 3 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Başvurular, 12-19 Şubat’ta İl Millî Eğitim Müdürlüklerince onaylandıktan sonra başlayacak. Sonuçlar 3 Nisan’dan itibaren “personel.meb.gov.tr” adresinde duyurulacak. Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 27 Haziran; yöneticilerin ise 11 Temmuz’dan itibaren yapılacak.

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