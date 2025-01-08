Proje okul listesi yenilendi... 66 okul kapsam dışı kaldı

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MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu imzasıyla 31 Aralık 2024’te yayımlanan yazıda, her 4 yılda bir okulların proje okulu olma niteliğini taşıyıp taşımadıklarının değerlendirildiği hatırlatıldı. İlgili yazıda yapılan değerlendirmeler sonucunda da proje okul olma nitelikleri ortadan kalkan eğitim kurumlarının listeden çıkarılması gerektiği belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de onayladığı karar doğrultusunda 2 fen, 2 sosyal bilimler ve 62 Anadolu olmak üzere toplamda 66 lise, proje okul kapsamının dışında kaldı.

PUANLA ÖĞRENCİ ALAMAYACAKLAR

Listede proje okul kapsamından çıkarılması onaylanan sadece 3 lise türü yer aldı. İmam hatip ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinden bu listeye dahil edilen olmadı. Bunun yanı sıra proje okul listesinden çıkarılan bu okullar, 2025-2026 eğitim öğretim yılında LGS puanıyla öğrenci alamayacak. Adres ve okul puanının etkili olduğu yerel yerleştirme ile yani sınavsız öğrenci alacak olan bu okullara öğretmen ve yönetici atamaları yapılırken de bundan sonra ‘proje okullar yönetmeliği’ dikkate alınmayacak.

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PROJE OKUL NASIL BELİRLENİYOR?

MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre; uygulanacak projelerin niteliğine göre okulun uygun fiziki alt yapıya, donanıma, insan kaynağına sahip olması gerekiyor. Ayrıca okulun ulusal ve uluslararası düzeyde yeni ya da farklı bir proje uygulaması, tematik eğitim vermek üzere belirlenmiş olması, Bakanlığın kabul ettiği uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmesi de aranan nitelikler arasında yer alıyor. Yönetmelikte yer alan en az bir maddedeki koşulun okul tarafından sağlanmış olması halinde ilgili eğitim kurumu ‘proje okul’ kapsamına dahil edilebiliyor.

NEDEN LİSTEDEN ÇIKARILDILAR?

MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde bu durum şöyle açıklanıyor:

“Proje okullarının, her dört yılda bir, proje okulu olma niteliklerini taşıyıp taşımadıkları proje okulu belirleme komisyonu tarafından değerlendirilir. Eğitim kurumunun proje okulu olmasını sağlayan durumların ortadan kalkması halinde en geç bir yıl içinde, eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile proje okulu kapsamından çıkarılır. Proje okulu kapsamından çıkarılan okullarda bulunan yönetici ve öğretmenlerle ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.”