Proje Nedir? Projenin Tanımı Nedir?

Proje, bir soruna çözüm bulma, elde bulunan bir imkanı değerlendirme ya da bir eksiği gidermeye yönelik ve sınırlı bir süre ve sınırlı kaynaklar dahilinde gerçekleştirilen işlerin ya da çalışmaların tamamıdır.

Proje Nedir?

Proje, daha önce benzeri yapılmamış bir ürün, hizmet, sonuç ya da servis ortaya çıkarabilirsiniz. Örneğin, müşterinizin ihtiyacına uygun bir yeni bir mobil uygulama geliştiriyorsanız ya da bahçenize köpek evi yapıyorsanız bu bir projedir. Fakat bahçede bulunan çimleri ayda 1 kere biçmek ise, operasyon olarak tanımlanır. Yani operasyon, rutin bir faaliyettir. Proje ile operasyon sıkça karıştırılıyor. Bu iki işlem birbiri ile bağlantılı olsa da farklı işlemlerdir.

Projenin Tanımı Nedir?

Proje, başı ve sonu olan sınırlı kaynaklar ve bütçe ile ortaya çıkarılmış olan hizmet, ürün ya da servis gibi geçici bir girişime denir. Proje ile benzersiz bir iş ortaya koymak amaçlanır.

Proje yönetimi ise, zaman, kapsam, maliyet, kalite, kaynak, proje paydaşları, değişim, risk, iletişim, satın alma alanlarının tamamının, uygun teknik ve yöntemler kullanılarak yönetilmesi ile projenin hedeflerinin başarıya ulaşması amaçlanır. Her sene vasat proje yönetimi sonucunda milyonlarca lira israf ediliyor. Başarılı ve sonuca ulaşan projelerin arkasında, doğru bir proje yönetim uygulaması yatar.

Projelerde Hangi Temel Özellikler Aranır?

Bir projenin gerçekleştirilebilir olması için temel şartları taşıması çok önemlidir. Bunlar ise,

Projenin hedeflenen tarihte bitirilmesi ve planlanan bütçe içinde projenin tamamlanması projenin başarısının artmasını sağlar.

Etkin bir iletişimin kurulması ve doğru bir takım yönetimi ile çatışma ve karmaşaların en aza indirilmesi

Müşterilerin ihtiyaçlarının en hızlı ve doğru şekilde analiz edilmesi

Müşteri ihtiyaçlarına uygun servis ve ürünlerin sunulması ile müşteri memnuniyetinin arttırılması

Planlama, takip ve kontrol süreçlerinin en etkili şekilde uygulanması