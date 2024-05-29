‘Proje çalışmaları kademeler arası geçişte fayda sağlayacak’

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Ankara’da gerçekleştirilen TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni’nde, lise ve ortaokul olmak üzere toplamda 808 öğrenci ödül törenine katılmaya hak kazandı. Tören sonrası hazırladıkları projeyle dereceye giren öğrenciler hem patent desteği alacak hem de derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü üniversitede tercih etmeleri durumunda sınavsız geçiş hakkı kazanacak. Diğer yandan törende konuşan Bakan Tekin, proje çalışmalarıyla ulusal çapta düzenlenen yarışmalara katılan öğrenciler için bir düzenleme yapılacağını belirterek şunları söyledi:

ÖĞRETMENLER DE TAKDİR EDİLECEK

“Öğrencilerimizin kişisel beklentileri açısından TÜBİTAK tarafından düzenlenen bu ve bunun gibi diğer etkinliklerin onlara not ya da puan olarak katkı vermesini arzu ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Bu başarıların öğrencilerimize kademeler arası geçişte faydası olsun diye bir çalışmanın içindeyiz. Aynı şekilde öğretmenlerin de bu tür projelere destek verip yer almaları Bakanlığımız tarafından takdir edilecek. Bunun da alt yapısını geliştiriyoruz.

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MÜFREDATIN ÖZÜ BECERİ

Kamuoyunda bugünlerde müfredat değişiklikleri çokça tartışılıyor. Ancak çocuklarımızın öğrenme süreçlerini farklı alanlara kaydırabilmelerini istediğimiz için müfredata beceri temelli eğitim süreçlerini dahil ettik. Yani kamuoyundaki tartışmaların yanı sıra müfredatın özü burası. Teorik bilgilerin yanı sıra çocuklarımızın bu bilgileri gündelik yaşamda beceriye dönüştürebileceği bir müfredat olsun istedik.

BAŞARI İÇİN VELİLERİMİZ ÖNEMLİ

OECD, PISA gibi uluslararası değerlendirme kuruluşlarının sonuçlarında Türkiye’nin üstünde yer alan öğrencilerin yaşadığı ülkeyle bizi kıyaslayan velilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Neden oradaki velilerle kendinizi kıyaslamıyorsunuz? Bizi kıyasladığınız ülkelerle, ülkemizdeki ebeveynlerin haftalık okuma saatleri bizim 2 katımız. Eğitimde başarılı olacaksak velilerimiz çok önemli.”