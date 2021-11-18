Program nedir? Programın tanımı nedir? Program TDK sözlük anlamı..

Haberin Devamı

Program kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Yapı 2- Çizelge 3- Takvim 4- Taslak 5- Plan

Program Nedir?

Antik Yunan döneminden beri kullanılmakta olan program kelimesinin sözlük anlamı, önceden hazırlanmış ve yazılmış olan şeydir. Bir haftayı ya da ayı kapsayan uzun vadeli planlar da program olarak nitelendirilir. Örneğin: Haftalık Ders Programında, bir hafta içerisinde işlenen derslerin günü ve saati yazar.

Programın Tanımı Nedir?

Programın tanımı plan ve taslaktır. Bir işin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için hazırlanan çizelgeler için de aynı kelime kullanılır.

Program Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre program kelimesi kullanıldığı yere göre İki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara yüklenen yazılım

Haberin Devamı

İkinci Anlamı: İş bölümünü ve işin yapılış şeklini kapsayan plan

Program Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Daha hızlı çalışması için bilgisayara yeni bir program yükledim.

2- Haftalık ders programını defterine yazmayı unutma.