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Program nedir? Programın tanımı nedir? Program TDK sözlük anlamı..

Program nedir Programın tanımı nedir Program TDK sözlük anlamı..

Dilimize Yunancadan geçmiş olan program kelimesi pro ve grapho kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Pro, önce, önceden anlamına gelirken grapho yazmak demektir. Önceden yazılmış ve belirlenmiş olan şeylere program denir. Ancak bu kelime günümüzde çeşitli kelimelerle bir araya getirilerek farklı anlamlarda da kullanılır. Örneğin: ''Televizyon Programı'' Program nedir? Programın tanımı nedir tüm detayları ile derledik.

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Program kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Yapı 2- Çizelge 3- Takvim 4- Taslak 5- Plan

 Program Nedir?

 Antik Yunan döneminden beri kullanılmakta olan program kelimesinin sözlük anlamı, önceden hazırlanmış ve yazılmış olan şeydir. Bir haftayı ya da ayı kapsayan uzun vadeli planlar da program olarak nitelendirilir. Örneğin: Haftalık Ders Programında, bir hafta içerisinde işlenen derslerin günü ve saati yazar.

 Programın Tanımı Nedir?

 Programın tanımı plan ve taslaktır. Bir işin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için hazırlanan çizelgeler için de aynı kelime kullanılır.

 Program Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre program kelimesi kullanıldığı yere göre İki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara yüklenen yazılım

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 İkinci Anlamı: İş bölümünü ve işin yapılış şeklini kapsayan plan

 Program Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Daha hızlı çalışması için bilgisayara yeni bir program yükledim.

 2- Haftalık ders programını defterine yazmayı unutma.

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