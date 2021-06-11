Program nasıl yazılır? TDK'ya göre program yazımı
Hem günlük konuşmalarda hem de medya sektöründe sıklıkla kullanılan program kelimesi, Yunanca kökenlidir. Kelime orijinal dilinde ''programma'', Fransızcada ise ''programme'' şeklinde yazılır. Bu sözcüğün doğru yazımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre program sözcüğü nasıl yazılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Program kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.
1- Plan 2- İzlence 3- Şov
TDK'ya Göre Program Nasıl Yazılır?
Program kelimesinin ilk anlamı bir işin daha hızlı bir şekilde yapılması için hazırlanmış olan plan ve tasarıdır. Örneğin birçok kişinin günlük programı vardır ve bu programa göre hareket ederler.
Medya sektöründe süresi yarım 1 ile 3 saat arasında değişen yayınlara televizyon programı denir. Örneğin: Yarışma Programı
Okullarda ise bu kelime ''Haftalık Ders Programı'' şeklinde kullanılır. Bu programın içerisinde Pazartesiden Cumaya kadar olan tüm derslerin sırası ve saati yazar.
Program sözcüğü günümüzde yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerin başında geliyor. TDK'ya göre bu sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir:
PROGRAM
Türkçede p ve r kelimeleri yan yana gelmez. Ancak başta İngilizce ve Fransızca olmak üzere Avrupa dillerinden Türkçeye geçen kelimelerde bu kural geçerli değildir. Bu nedenle kelimenin doğru yazımı PROGRAM şeklinde olmalıdır.
Kelimenin ''PIROGRAM'' şeklinde yazılması ise hatalıdır.
Örnek Cümleler:
1-Yarınki programıma bakıp sana geri dönüş yapacağım. - Doğru
2- Haftalık ders pırogramı değişti. - Yanlış