Program nasıl yazılır? TDK'ya göre program yazımı

Program kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

1- Plan 2- İzlence 3- Şov

TDK'ya Göre Program Nasıl Yazılır?

Program kelimesinin ilk anlamı bir işin daha hızlı bir şekilde yapılması için hazırlanmış olan plan ve tasarıdır. Örneğin birçok kişinin günlük programı vardır ve bu programa göre hareket ederler.

Medya sektöründe süresi yarım 1 ile 3 saat arasında değişen yayınlara televizyon programı denir. Örneğin: Yarışma Programı

Okullarda ise bu kelime ''Haftalık Ders Programı'' şeklinde kullanılır. Bu programın içerisinde Pazartesiden Cumaya kadar olan tüm derslerin sırası ve saati yazar.

Program sözcüğü günümüzde yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerin başında geliyor. TDK'ya göre bu sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir:

PROGRAM

Türkçede p ve r kelimeleri yan yana gelmez. Ancak başta İngilizce ve Fransızca olmak üzere Avrupa dillerinden Türkçeye geçen kelimelerde bu kural geçerli değildir. Bu nedenle kelimenin doğru yazımı PROGRAM şeklinde olmalıdır.

Kelimenin ''PIROGRAM'' şeklinde yazılması ise hatalıdır.

Örnek Cümleler:

1-Yarınki programıma bakıp sana geri dönüş yapacağım. - Doğru

2- Haftalık ders pırogramı değişti. - Yanlış