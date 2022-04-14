Progel dacum tekniği nedir ve nasıl uygulanır? Progel dacum tekniği özelllikleri

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Progel dacum tekniği bireyin bir işi yapabilecek yeterlilikte olup olmadığının bir grup uzman tarafından değerlendirilmesi esasına dayanan bir teknik olarak ifade edilmektedir.

Progel Dacum Tekniği Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Program geliştirmenin ilk adımı olarak sayılan ihtiyaçlar belirlenirken öncelikle dikkat edilmesi gereken şeyin ihtiyaçlar için hazırlık yapmak olduğudur. İhtiyaçlar için uygun olan verileri toplamak ve toplanan verilerin incelenerek sonuçlarının bir araya getirilip değerlendirme yapılması bu çalışmalardan birkaçı olarak belirtilmektedir.

İhtiyaçlar belirlenirken kullanılan farklı teknikler bulunmaktadır. Bu tekniklerden biri olan Progel dacum tekniğinde herhangi bir iş için gerekli olan işlemleri o işte deneyim sahibi olan uzman kişiler aracılığı ile belirleme sürecine denilmektedir. Özellikle eğitim bilimlerinde sıklıkla geçen bu kavram oldukça kullanışlı ve maliyeti de az olan bir teknik olarak ifade edilmektedir. Bu teknikte bir mesleğe ya da işe ait beceri profillerinin çıkarılması söz konusu olmaktadır.

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Progel dacum denince akla ilk gelen beceri profili olarak belirtilmektedir. Herhangi bir mesleğe karşı gösterilen tutum önemli olmayıp becerinin ön planda olduğu bir teknik olmaktadır. İş analizi çalışmaları bu tekniğin olmazsa olmazları olarak ifade edilmektedir. Bir işi kusursuz yapabilmek için o işte uzmanlaşmış kişilerin bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Progel Dacum Tekniği Özellikleri Nelerdir?

Progel dacum tekniği özellikle eğitim alanında sıklıkla kullanılan bir teknik olmaktadır. İlk kez Kanada'da kullanılmaya başlanan bu teknik kısa sürede pek çok ülkede kullanır hale geldiği görülmektedir. İşin uzmanları tarafından bir işin öğrenileceği yerde kullanılan bir teknik olarak belirtilmektedir. Kısa sürede sonuçlanması ve bir komisyonun çalışmalarına dayanan progel dacum tekniğinde gözlem ve alan çalışmaları gibi unsurlara da yer verilmektedir. Progel dacum tekniğinin kullanıldığı alanları şu şekilde belirtmek mümkün olmaktadır:

- Eğitim alanında yapılan çalışmalarda

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- İş tanımı yapılırken işe ait beceri profilini ortaya çıkarmada

- Herhangi bir iş ya da mesleğe ait beceri testleri geliştirirken

- Program geliştirmede ihtiyaçlar belirlendikten sonra

- İşi öğrenen kitleyi, grubu yada öğrenciyi değerlendirme sırasında

- Rehberlik çalışmaları yaparken

Progel dacum tekniğinin işleyişi sırasında dikkat edilmesi gereken aşamalar söz konusu olmaktadır. Bu aşamalara göre çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bunlar şu şekilde belirtilebilir:

- İş alanının ya da iş için yapılan programın belirlenmesi

- Beceri alanlarının analiz edilmesi

- İşlemleri ortaya koyan programın tanımının yapılması

- Bilgi ve becerinin gözden geçirilmesi

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- Beceriye dayalı işlemlerin sınıflandırılması

- İşi öğrenmek için gerekli olan işlem basamaklarının belirlenmesi

- İşin değerlendirilmesinin yapılması

Progel dacum tekniği yani program geliştirme çözümlenmesi olarak da ifade edilen bu tekniğin iş analizi ile birbirine benzeyen noktaları bulunmakla beraber iş analiz tekniğine göre progel dacum tekniğinin çalışmaları kısa sürede tamamlanabilmektedir. Progel dacum tekniği kısa zamanda sonuç vermesinden dolayı birçok eğitimci tarafından kullanımı tercih edilen bir teknik olmaktadır. Bu teknikte mesleğe ait olan beceri profili çıkartılarak işe başlanmakta olup beceri profili kişinin ya da öğrencinin anlayabileceği sadelikte olmaktadır. Bu teknikte davranışları değerlendirmeyi kolaylaştıran bir ölçekte yer almaktadır.