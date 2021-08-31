Profilo Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Profilo Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Profilo firması, dünyada büyük bir öneme sahip olan firmalardan bir tanesidir. Profilo, çok sayıda ülkeye ürünlerini ihraç etmektedir.

Profilo Hangi Ülkenin Markasıdır?

Profilo markası Türkiye içerisinde üretilen bir markadır. Bu sebepten dolayı da Türkiye’ye ait olan bir markadır.

Profilo Nerede Üretiliyor?

Profilo markası, üretim sürecini daha çok Marmara Bölgesi içinde yer alan fabrikalarında gerçekleştirmektedir.

Profilo Markası Ne Zaman Kuruldu?

Profilo ev eşyaları üretim firması, 1976 tarihinde kurulmuştur ve dünya çapında da önemli bir konuma gelmiştir.

Profilo Markasının Sahibi Kimdir?

Tanınmış bir Yahudi asıllı olan Türk iş insanı Jak Kamhi tarafından kurulan bir marka olmaktadır.

Profilo Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Profilo Dayanıklı Ev Aletleri veya kısaca Profilo markası, 1976 senesinde İstanbul'da kurulmuş olan beyaz eşya ve elektronik ürünlerinin üreticisi olmaktadır. BSH grubuna dahildir. Özellikle de beyaz eşya üretimi kapsamında Avrupa'da büyük bir yayılım göstermiştir. Üretim işlemini daha çok Marmara Bölgesi içerisinde yer alan fabrikalarında gerçekleştirmektedir. Ünlü Yahudi asıllı olan Türk iş insanı Jak Kamhi tarafından kurulmuş olan bir markadır. 1995 senesinden bu zamana kadar BSH'nin bünyesi altında faaliyet göstermeye devam etmektedir. 1.200'ün üstünde yetkili servis noktası bulunmaktadır. Beyaz eşya, elektrikli süpürgeler, ankastre cihazlar, su ısıtıcıları, klima cihazları ve küçük ev aletleri belli başlı ürün ağını meydana getirmektedir.