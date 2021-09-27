Profesyonel Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profesyonel Kelimesinin Doğru Yazımı...

Profesyonel kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.
Orijinal dilinde ''professional'' şeklinde yazılan sözcükle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şunlardır: 1- Usta 2- Uzman 3- Mütehassıs 4- Üstat 5- Eksper 6- Kompetan 7- Ehil
Profesyonel Nasıl Yazılır?
Profesyonel kelimesi sık sık yanlış telaffuz edilen ve yazılan kelimelerin başında geliyor. 19. yüzyılda Türkçeye geçmiş olan kelimenin doğru yazılışı ''profesyonel'' şeklindedir.
TDK'ya Göre Profesyonel Kelimesinin Doğru Yazımı
TDK'ya göre Profesyonel sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:
PROFESYONEL - Doğru
PIROFESYONEL - Yanlış
PRÖFESYONEL - Yanlış
PROFOSYONEL - Yanlış
PROFÖSYONEL - Yanlış
Örnek Cümle:
''Bu konuda tam bir profesyonel gibi davrandığın için seni can-ı gönülden tebrik ediyorum.'