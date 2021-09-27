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Profesyonel Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profesyonel Kelimesinin Doğru Yazımı...

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Profesyonel Nasıl Yazılır TDKya Göre Profesyonel Kelimesinin Doğru Yazımı...

Herhangi bir uzmanlık alanında, sanatta, sporda ya da zanaatta tecrübeli ve bilgili olan kişilere profesyonel denir. Dilimize İngilizceden geçmiş olan bu kelime, amatör ve acemi sözcükleriyle zıt anlamlıdır. Profesyonel kelimesi mecazen, çağın gerekliliklerine ve koşullara uygun davranan kişi anlamına gelir. TDK’ya göre Profesyonel nasıl yazılır? P

Haberin Devamı

Profesyonel kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.

Orijinal dilinde ''professional'' şeklinde yazılan sözcükle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şunlardır: 1- Usta 2- Uzman 3- Mütehassıs 4- Üstat 5- Eksper 6- Kompetan 7- Ehil

Profesyonel Nasıl Yazılır?

Profesyonel kelimesi sık sık yanlış telaffuz edilen ve yazılan kelimelerin başında geliyor. 19. yüzyılda Türkçeye geçmiş olan kelimenin doğru yazılışı ''profesyonel'' şeklindedir.

TDK'ya Göre Profesyonel Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Profesyonel sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

PROFESYONEL - Doğru

PIROFESYONEL - Yanlış
PRÖFESYONEL - Yanlış
PROFOSYONEL - Yanlış
PROFÖSYONEL - Yanlış

Örnek Cümle:

''Bu konuda tam bir profesyonel gibi davrandığın için seni can-ı gönülden tebrik ediyorum.'

 

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