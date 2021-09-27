Profesyonel Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profesyonel Kelimesinin Doğru Yazımı...

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Profesyonel kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik.



Orijinal dilinde ''professional'' şeklinde yazılan sözcükle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şunlardır: 1- Usta 2- Uzman 3- Mütehassıs 4- Üstat 5- Eksper 6- Kompetan 7- Ehil



Profesyonel Nasıl Yazılır?



Profesyonel kelimesi sık sık yanlış telaffuz edilen ve yazılan kelimelerin başında geliyor. 19. yüzyılda Türkçeye geçmiş olan kelimenin doğru yazılışı ''profesyonel'' şeklindedir.



TDK'ya Göre Profesyonel Kelimesinin Doğru Yazımı



TDK'ya göre Profesyonel sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:



PROFESYONEL - Doğru



PIROFESYONEL - Yanlış

PRÖFESYONEL - Yanlış

PROFOSYONEL - Yanlış

PROFÖSYONEL - Yanlış



Örnek Cümle:



''Bu konuda tam bir profesyonel gibi davrandığın için seni can-ı gönülden tebrik ediyorum.'