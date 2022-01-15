Profesyonel nasıl yazılır? Profesyonel kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Profesyonel sözcüğü gibi günlük hayatta çok sık kullandığımız Fransız kökenli diğer kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Moral 2- Pardon 3- Asosyal 4- Ampul 5- Balkon 6- Etajer 7- Empati 8- Gitar

Profesyonel Nasıl Yazılır?

Hem meslek sahibi hem de uzman anlamına gelen profesyonel sözcüğü birçok tamlamada ve kalıp ifade de yer alır. Örnekler: 1- Profesyonel Spor Kulübü

2- Profesyonel Eğitim 3- Profesyonel Futbolcu

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Profesyonel

Profesyonel Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Profesyonel kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Profesyonel - Doğru Kullanım

Profosyonel - Yanlış Kullanım

Not: Kelimenin fiil hali ''profesyonelleşmek'' şeklinde yazılır. Profesyonelleşmek, bir alanda eğitim alarak ya da bir işte deneyim kazanarak ustalaşmak demektir.

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Profesyonel Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Başarılı forvet, profesyonel lig kariyeri boyunca rakip fileleri tam 120 kez havalandırmayı başardı. (Doğru Kullanım)

2- Biz ne kadar istemesek de profösyonel meslek yaşamında bu tür talihsizlikler oluyor maalesef. (Yanlış Kullanım)