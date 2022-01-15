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Profesyonel nasıl yazılır? Profesyonel kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Profesyonel Nasıl Yazılır?#Sözlük#TDK
Profesyonel nasıl yazılır Profesyonel kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan profesyonel kelimesi, yaklaşık 10 asırdan beri kullanılmaktadır. Profesör sözcüğü gibi profesyonel de, meslek anlamına gelen profession kelimesinden türetilmiştir. Bir işte uzman olan kişilere profesyonel denir. Bu sözcük, kompetan, usta ve üstat kelimeleriyle eş anlamlıdır. Profesyonel nasıl yazılır? Profesyonel kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

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Profesyonel sözcüğü gibi günlük hayatta çok sık kullandığımız Fransız kökenli diğer kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Moral 2- Pardon 3- Asosyal 4- Ampul 5- Balkon 6- Etajer 7- Empati 8- Gitar

Profesyonel Nasıl Yazılır?

Hem meslek sahibi hem de uzman anlamına gelen profesyonel sözcüğü birçok tamlamada ve kalıp ifade de yer alır. Örnekler: 1- Profesyonel Spor Kulübü

2- Profesyonel Eğitim 3- Profesyonel Futbolcu

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Profesyonel

Profesyonel Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Profesyonel kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Profesyonel - Doğru Kullanım

Profosyonel - Yanlış Kullanım

Not: Kelimenin fiil hali ''profesyonelleşmek'' şeklinde yazılır. Profesyonelleşmek, bir alanda eğitim alarak ya da bir işte deneyim kazanarak ustalaşmak demektir.

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Profesyonel Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Başarılı forvet, profesyonel lig kariyeri boyunca rakip fileleri tam 120 kez havalandırmayı başardı. (Doğru Kullanım)

2- Biz ne kadar istemesek de profösyonel meslek yaşamında bu tür talihsizlikler oluyor maalesef. (Yanlış Kullanım)

 

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