Profesör Sanver Avrupa Akademisi’ne seçildi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Remzi Sanver, dünyanın en prestijli bilim akademilerinden Avrupa Akademisi’ne seçildi. Önde gelen bilim insanlarının üye olduğu Avrupa Akademisi, kurulduğu 1988 yılından bu yana kamu yararını gözeterek akademik bilginin mükemmeliyetini ilerletme ve yayma amacıyla faaliyet gösteriyor. Avrupa Akademisi’ne üyelik, adayların belirlenen alanda akademik yetkinliği ve saygınlığı dikkate alınarak üyelerin katılımıyla yapılan bir seçim sonrasında davet yoluyla gerçekleşiyor.

AVRUPA AKADEMİSİ NEDİR?

Avrupa Akademisi, 1988'de kurulan ve akademi olarak hareket eden bir Avrupa sivil toplum kuruluşudur. Üyeler, toplu olarak öğrenmeyi, eğitimi ve araştırmayı teşvik etmeyi amaçlayan bilim insanları ve akademisyenlerden oluşur. Dünya genelinde fizik bilimleri ve teknoloji, biyoloji bilimleri ve tıp, matematik, edebiyat ve beşeri bilimler, sosyal ve bilişsel bilimler, ekonomi ve hukuk alanlarında 4500 civarında üyesi bulunan Avrupa Akademisi’nin üyeleri arasında 72 Nobel Ödüllü bilim insanı da yer alıyor.

PROF. DR. M. REMZİ SANVER KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver, Türk ekonomi profesörü ve Galatasaray Yönetim Kurulu sözcüsüdür. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı olan Sanver, 1 Nisan 2011 tarihinden Ağustos 2015'e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğünü yürütmüştür. Hâlihazırda, Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi'nde araştırma direktörü olarak görev yapmaktadır.