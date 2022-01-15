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Profesör nasıl yazılır? Profesör kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı.

#Profesör Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Profesör nasıl yazılır Profesör kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı.

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan profesör kelimesi, profess sözcüğünden türetilmiştir. Profess, meslek, uzmanlık alanı ve ilim anlamına gelirken, profesör kelimesinin sözlük anlamı, meslek sahibidir. Bu kelime aynı zamanda, bilgili, ilim sahibi ve uzman manasında da kullanılır. Profesör kelimesinin kısaltması Prof. şeklinde yazılır. Profesör nasıl yazılır? Profesör kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

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Latince kökenli birçok sözcük hem akademik çevrelerde hem de günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor. Bu kelimelerden en bilinenleri ve yazılışları şu şekildedir:

1- Panel 2- Forum 3- İdea 4- Motto 5- Nomos 6- Etik 7- Doçent 8- Dekan

9- Rektör 10- Primat

Profesör Nasıl Yazılır?

Profesör kelimesinin sözlük anlamı meslek sahibi olsa da bu kelime günümüzde eğitim kurumlarındaki en yüksek dereceli öğretim görevlisi anlamında kullanılır. Antik Yunan döneminde ise bilgisi ve ahlakıyla çevresindeki kişilere örnek olan kişilere profesör denirdi.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Profesör

Profesör Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Profesör kelimesi, yanlış telaffuz edildiği için hatalı yazılan sözcükler arasında yer alıyor. Bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir.

Profesör - Doğru Kullanım

Profösör - Yanlış Kullanım

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Profesör Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Profesör Kemal Yıldız, son kitabında 19. yüzyılda uygulanan ekonomi politikalarının analizini yapıyor. (Doğru Kullanım)

2- Profösör olmak için çok çalışmam gerekiyor. (Yanlış Kullanım)

 

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