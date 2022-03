Prof. Şahin Amerikan Eğitim Konseyi’nde

Haberin Devamı

Prof. Şahin ilk olarak, THE 2022’ye göre dünyada 34. sırada yer alan University of California San Diego (UCSD) kampüsünü ziyaret etti ve UCSD Rektörü Profesör Pradeep K. Khosla ile ortak iş birlikleri hakkında görüştü. Prof. Şahin daha sonra ABD San Diego’da düzenlenen Amerikan Eğitim Konseyi (American Council on Education-ACE)’nin yıllık toplantısına katıldı ve birçok ABD Üniversitesi’nin rektör ve üst düzey yöneticisi ile bir araya geldi.

AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİ İLE İŞ BİRLİĞİ

Prof. Şahin kongrede yaptığı sunumda; tüm programlarda uyguladıkları aktif öğrenme öğrencilerinin kullanımına sunduklarını anlattı.

Şahin, THE 2022 Dünya Üniversite Sıralamasında 34’üncü sırada yer alan University of California San Diego Rektörü Prof. Dr. Pradeep K. Khosla ve Öğrenme ve Öğretme Direktörü Doç. Dr. David Ruiter ile de görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde, MEF ile University of California San Diego arasında 3+2 (Lisans + Uluslararası Yüksek Lisans) programları ile ilgili prensipte iş birliği yapılmasına karar verildi. Prof. Şahin’i yenilikçi girişimleri için tebrik eden Prof. Khosla, yapılacak 3+2 anlaşmasının takipçisi olacağını iletti.