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Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti

#Prof. Dr. Ünal Demirarslan#Hayatını Kaybetti#Vefat
Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan (87) hayatını kaybetti.

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Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1959 yılında mezun olan Ünal Demirarslan 1997-2002 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucu dekanlığını yaptı. Haliç ve Maltepe Üniversiteleri’nde çeşitli idari görevler üstlenen ve bu okullarda öğretim üyeliği yapan Demirarslan, Ankara’daki Milli Kütüphane’nin ve Süleyman Şah Türbesi’nin de mimarıydı.

Prof. Dr. Ünal Demirarslan’ın vefatının ardından uzun yıllar görev yaptığı Kocaeli Üniversitesi bir mesaj yayınladı. Mesajda: “Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan’ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak kendisine Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.

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