Prof. Dr. Uğur Şahin: Türkiye 3-4 ayda normalleşir

Sabancı Üniversitesi mezuniyet töreninin, onur konuşmacıları BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu. Törene video mesajla katılan Prof. Dr. Uğur Şahin pandemide, birer bilim insanı olarak, meslektaşları, uzmanlar ve güvenilir bilim insanları ile birlikte bir fark yaratmayı başardıklarını vurguladı.

Uğur Şahin, araştırmalarının odak noktasının kanserde hastaya özel ilaç geliştirmek olduğunu, geliştirdikleri teknolojinin tüm insanlığa faydalı olabilecek bir aşı geliştirmede de kullanılabileceğini fark ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye’de de gerçekleşecek. Böylece hem enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz hem de hastaneye yatış oranlarını azaltabileceğiz ve normal hayatımıza devam edeceğiz. Pandeminin bize öğrettiklerinden ders çıkarmamız çok önemli, bunlardan biri de bilim ve iş birliğinin ne denli büyük bir fark yaratabileceği oldu.”

BAŞARISIZ OLMADAN GELİŞEMEZSİNİZ

Dr. Özlem Türeci de mezunlara, “Potansiyelinizi açığa çıkarmak için hiç durmadan gayret etmeniz gerekli. 20 kere başarısız olup, 21’inci denemede başarıya ulaşabilirsiniz. Bu Uğur ile hayatımızda hep tekrar eden bir tema oldu” diye seslendi. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ise “Değişime ayak uyduran, şikâyet yerine çözüm üreten bireyler olmak önemli. Değişikliğe uyum sağlamak bir zeka göstergesidir” dedi.

MEZUNLARA ÜÇ ÖĞÜT

Mezunları tebrik eden Prof. Dr. Şahin şöyle konuştu: “Bugün üç sebeple sizin için çok önemli bir gün. Birincisi, kutlama günü. Gösterdiğiniz yoğun çalışmayı ve sizi buraya getiren merak duygusunu kutlama günü. Bu merakı hiç kaybetmeyin. İki, önemsediğiniz konuları daima savunun. Ve üç, sizi nereye götüreceğini bilmeseniz dahi yeni yollar, yeni hedefler keşfetmekten geri durmayın. İşimle ilgili en çok sevdiğim şey, her gün bilimsel makalelerden, verilerden, eşimden, meslektaşlarımdan, hatta yabancılardan bir şeyler öğrenebiliyor olmam. Daima yeni fikirlere açık olun.”