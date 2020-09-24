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AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu hayatını kaybetti

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Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu hayatını kaybetti
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Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu 82 yaşında hayata veda etti. Karpuzoğlu Türkiye’de organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerindendi.

Bir süredir Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kanser tedavisi gören Karpuzoğlu, 82 yaşında yaşama veda etti. Prof. Dr. Karpuzoğlu'nun ölüm haberini, eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye'de organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesindeki Organ Nakli bölümünü kurmuş ve ilk organ naklini gerçekleştiren isim olmuştu. Akdeniz Üniversitesinde halen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitüsü bulunuyor. Karpuzoğlu'nun vefat haberi üzerine tıp camiasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu hayatını kaybetti

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