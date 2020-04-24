Prof. Dr. Selime Sezgin hayatını kaybetti

İstanbul Bilgi Üniversitesi Twitter sayfasından, baş sağlığı mesajı yayınladı.

Selime Sezgin’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. pic.twitter.com/BWLfaPiT04 — Bilgi Üniversitesi (@BiLGiOfficial) April 24, 2020

SELİME SEZGİN KİMDİR?

Orta eğitimini English Highschool for Girls, Lise eğitimini de Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinde (Robert College) tamamlayan Prof. Dr. Selime Boğaziçi Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Aynı üniversite den yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1982 tarihinde İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlayan Prof. Dr. Selime Sezgin aynı üniversitede 1985’te doçentlik ve 1990‘da profesörlük ünvanlarını kazandı. 1984-1987 dönemlerinde, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 1991-2002arası İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana bilim Dalı Başkanlığı, 1994-2002yılları arasında İ.T.Ü. Yabancı Diller Okulu Müdürlüğü görevlerini yürüttü.