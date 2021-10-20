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Prof. Dr. Orhan Oğuz için Marmara Üniversitesi’nde tören

#Prof. Dr. Orhan Oğuz#Marmara Üniversitesi#Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Oğuz için Marmara Üniversitesi’nde tören

Hayatını kaybeden eski Milli Eğitim Bakanları’ndan, Anadolu Üniversitesi kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz için Marmara Üniversitesi’nde (MÜ) tören düzenlendi. 97 yaşında vefat eden Prof. Dr. Oğuz’un Türk bayrağına sarılı naaşı tören kıtası eşliğinde MÜ Rektörlüğü önüne getirildi. Oğuz’un yakınları taziyeleri kabul etti. Oğuz’un hayatının anlatıldığı video tören alınanda kurulan ekrana yansıtıldı.

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BAZI İNSANLAR ÇOK HATIRLANIR
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada, Oğuz’un kendisinin de hocası olduğunu söyledi.
İnsanların bu dünyada yaptıklarıyla hatırlandığını, hocasının da bugüne kadar birçok esere imza attığını belirten Özvar, şöyle konuştu:
“Bazı insanlar hiç hatırlanmaz, bazı insanlar biraz hatırlanır ama bazı insanlar çok hatırlanır. İşte Orhan Oğuz Hocamız bu insanlardan biridir. Gerek Türk ortaöğretim hayatına gerek Türk yükseköğretim hayatına sadece bilim adamlığı ile değil, aynı zamanda kuruculuğu ile büyük hizmetler vermiş bir büyüğümüzdür. Bir sene kadar yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı esnasında gösterdiği gayretler, akabinde gerek Eskişehir’de gerek İstanbul’da akademilerin kuruluşunda oynadığı rollerle bu toplumun gönlünde bir taht kurmuştur. Akademinin kuruluşunda Orhan Hocamızın rolünü asla unutmayız”

KENDİSİNİ ÖRNEK ALDIM HEP
Oğuz’un Marmara Üniversitesi rektörü olduğu dönemde asistanlık görevine başladığını anlatan Özvar, “Gerek asistanlığım, gerek hocalığım esnasında gerek idareciliğim esnasında kendime örnek aldığım hocalarımdan bir tanesi Orhan Oğuz’du. Orhan Hocamız herkesi kuşatan, herkese güler yüz gösteren, alçak gönüllülükten asla vazgeçmeyen, sürekli müspet düşünen ve sürekli iş yapan, üreten bir insan oldu. Bu açıdan ben gerek Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevliliğim, öğrenciliğim, hocalığım, yöneticiliğim ve akabinde şu anda yapmış olduğum YÖK Başkanlığım esnasında hep hocamızı hayırla andım” diye konuştu.

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KENDİ EVLADI GİBİ GÖREN BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ
Orhan Oğuz’a minnettar olduklarını ve onu hep hatırlayacaklarını dile getiren Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise şöyle konuştu: “Sevgili rektörüm, değerli hocam; ben ve seni tanıyanlar bir asırlık ömrünü bu ülke için, bu ülkenin eğitimi için büyük emek sarf eden, vatanını seven bir bilim adamı olarak hatırlayacaktır. Ben ve seni tanıyanlar yine görevi esnasında öğrencilerini ve akademisyenleri kendi evladı gibi gören, şefkat gösteren bir büyüğü olarak hatırlayacaktır.”

EN KORKTUĞU ŞEY UNUTULMAK
Gözyaşları içerisinde konuşan Orhan Oğuz’un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz da babasının en korktuğu şeyin unutulmak olduğunu ve hatırlandığında mutlu olduğunu söyledi. Babasının herkesi yetiştiren büyük bir bilim insanı olduğuna dikkati çeken Oğuz, onun hayatını Türkiye Cumhuriyeti ile eğitim sistemine adadığını vurguladı. Oğuz, “Bu ulu çınar sadece benim değil, buradaki herkesin hayatına dokunmuş bir kişiydi. Onun için ümit ediyorum ki mekanı cennettir” dedi.

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YARIN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDE TÖREN YAPILACAK
Tören kıtasıyla cenaze aracına taşınan Orhan Oğuz’un naaşı, merhumun vasiyeti gereği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’ne götürüldü. Oğuz için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, damadı Bora Gemicioğlu ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu saf tuttu. Prof. Dr. Oğuz’un ailesi ve yakınları, cami bahçesinde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Oğuz’un cenazesinin perşembe günü Anadolu Üniversitesi’ndeki törenin ardından Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

 

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