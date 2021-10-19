Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti

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Oğuz için ilk tören yarın saat 13.30'da Marmara Üniversitesi'nde düzenlenecek. Törenin ardından Prof. Dr. Oğuz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde, ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Prof. Dr. Oğuz için ikinci tören 21 Ekim Perşembe günü Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde saat 11.00'de yapılacak. Törenin ardından Oğuz'un cenazesi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KIZI ARDINDAN NE DEDİ?

Prof. Dr. Oğuz’un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, babasının vefatının ardından “Ailemizin çınarıydı. Sadece bizim değil herkesin babası ve hocasıydı. Herkese iyiliği dokundu. Eğitim için ömrünü verdi, ilkokuldan anaokuluna, üniversiteye, fakülteye varana kadar birçok okulun kurulmasına vesile oldu. Yetiştirdiği çocukların arkasından dua etmeleri bizim için yeterli” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Özvar, "Eski Milli Eğitim Bakanlarından, Eskişehir Anadolu ve Marmara Üniversitelerinin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz hocamızın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" dedi.

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PROF. DR. ORHAN OĞUZ'UN ÖZ GEÇMİŞİ

Eskişehir'de, 1924'te dünyaya gelen Orhan Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini burada bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nda tamamlayan Oğuz, daha sonra Fransa'ya gitti. Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk doktorası yapan Oğuz, 1950 yılında yurda döndü.

Meslek yaşamına İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nda iktisat ve maliye dersleri vererek başlayan Oğuz, 1951-1955 yılları arasında Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nde 4 yıl öğretim üyeliği yaptı. Oğuz, akademik kariyerini sürdürdüğü İzmir'den Eskişehir'e gelerek 1958'de Anadolu Üniversitesi'nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'ni kurdu. 11 yıl burada görev yapan Oğuz, 1969 yılında Akademi Başkanlığı'ndan ayrıldı.

1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM'ye giren Oğuz, Süleyman Demirel kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Prof. Dr. Oğuz bakanlık görevini 12 Mart 1971'e kadar sürdürdü.

Bundan sonraki hizmetlerine parlamentoda 1977 yılına kadar devam eden Oğuz, 1978'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığı'na seçildi. 1982 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Marmara Üniversitesi'ne, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de Anadolu Üniversitesi'ne dönüştü. Marmara Üniversitesi'nin kurulma görevi, kurucu rektör olarak Prof. Dr. Orhan Oğuz'a verildi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden emekli olan Oğuz, 1996-1997 yıllarında RTÜK Başkanlığı yaptı.

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Prof. Dr. Oğuz'a, 1991 yılında Fransız Cumhurbaşkanı tarafından "Legion D'honneur" nişanı verildi. İktisadi konularda basılmış birçok kitap ve araştırması bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz, merhume Güler Oğuz ile evli ve 2 çocuk sahibiydi.