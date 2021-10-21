Prof. Dr. Oğuz, son yolculuğuna uğurlandı

Oğuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, tören kıtası eşliğinde Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.
Buradaki törene, Prof. Dr. Oğuz'un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, damadı Bora Gemicioğlu, torunları Zeynephan Gemicioğlu ile Aslıhan Oğuz, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eski Başbakan Yardımcılarından Beşir Atalay'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve vatandaşlar katıldı. Törende, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi.
Prof. Dr. Orhan Oğuz'un naaşı, törenin ardından Odunpazarı Belediyesi Mezarlığına götürülerek defnedildi.
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