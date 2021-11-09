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Prof. Dr. Mustafa İnan anısına belgesel

#İstanbul Teknik Üniversitesi#Prof. Dr. Mustafa İnan#İTÜ’De 1957-1959 Rektörü
Prof. Dr. Mustafa İnan anısına belgesel

İTÜ’de 1957-1959'da rektörlük görevinde bulunan Prof. Dr. Mustafa İnan anısına hazırlanan belgeselin ilk gösterimi, 11 Kasım'da yapılacak.

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İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) yapılan açıklamaya göre, 'Bir Ekol Yaratmak: Mustafa İnan” adlı belgesel, 11 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da İTÜ'nün Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gösterilecek. Medya ve iş dünyasından katılımların da olacağı belgesel film gösteriminde, İTÜ'lü öğrencilere verilen Mustafa İnan Bursuna dikkat çekilmesi hedefleniyor.

"Bir Ekol Yaratmak: Mustafa İnan" belgeselinin yönetmenliğini Zafer Çelik üstlendi. Belgeselin yapımcısı olan Kara Film'in, belgeselden elde edilecek telif gelirini, Mustafa İnan Bursuna aktaracağı belirtildi.

Prof. Dr. Mustafa İnan'ın biyografisinin ele alındığı belgeselin gösterimi, 11 Kasım'da saat 19.00'da YouTube kanalından canlı olarak izlenilebilecek.

Foto-elastisite konusunda araştırma yapmış ilk Türk bilim insanı olan Prof. Dr. Mustafa İnan, 1954-1957 yıllarında İTÜ İnşaat Fakültesi dekanlığı yaptı, 1957 ile 1959 yılları arasında da aynı üniversitede rektörlük görevinde bulundu.

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#İstanbul Teknik Üniversitesi#Prof. Dr. Mustafa İnan#İTÜ’De 1957-1959 Rektörü

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